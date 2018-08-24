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Главная » Политика » Видео Украина празднует 27-й День Независимости
27 лет нашей Независимости

Видео Украина празднует 27-й День Независимости

<span class="label red">Видео</span> Украина празднует 27-й День Независимости
Фото: infosmi.net

Сегодня в Киеве пройдет военный парад

24.08.18 70
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24 августа украинцы празднуют 27-й День Независимости. 

Праздник отмечается в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины - политико-правового документа, который удостоверял новый статус Украинского государства. 

Вообще-то мы могли бы отмечать День независимости 16 июля на год раньше. Именно в этот день в 1990-м Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, а также постановление, в котором, говорилось: "Считать день 16 июля Днем провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины". 

Однако потребовался еще год и путч в Москве, чтобы 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости, который сразу вступил в силу. Так история независимой Украины сократилась на один год, но теперь хотя бы понятно, почему впервые сине-желтый флаг над Киевсоветом на Крещатике подняли 24 июля 1990 года, о чем и сегодня напоминает памятная надпись у флагштока. 

С праздником Независимости украинцев поздравил президент Петр Порошенко. 

" Свобода, Воля и Независимость никогда не давались Украине легко. 

И хотя сегодня за право быть независимыми мы платим высокую цену, защищая нашу Родину от агрессора, мы - сплоченная несокрушимая нация, независимое европейское государство, единая неделимая Украина, о которой веками мечтали поколения украинцев-борцов за свободу нашей страны", - говорится в поздравлении президента в Facebook.

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