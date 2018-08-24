24 августа украинцы празднуют 27-й День Независимости.

Праздник отмечается в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины - политико-правового документа, который удостоверял новый статус Украинского государства.

Вообще-то мы могли бы отмечать День независимости 16 июля на год раньше. Именно в этот день в 1990-м Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, а также постановление, в котором, говорилось: "Считать день 16 июля Днем провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины".

Однако потребовался еще год и путч в Москве, чтобы 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости, который сразу вступил в силу. Так история независимой Украины сократилась на один год, но теперь хотя бы понятно, почему впервые сине-желтый флаг над Киевсоветом на Крещатике подняли 24 июля 1990 года, о чем и сегодня напоминает памятная надпись у флагштока.

С праздником Независимости украинцев поздравил президент Петр Порошенко.

" Свобода, Воля и Независимость никогда не давались Украине легко.

И хотя сегодня за право быть независимыми мы платим высокую цену, защищая нашу Родину от агрессора, мы - сплоченная несокрушимая нация, независимое европейское государство, единая неделимая Украина, о которой веками мечтали поколения украинцев-борцов за свободу нашей страны", - говорится в поздравлении президента в Facebook.