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Главная » Политика » Фото Google поздравил украинцев с Днем Независимости тематическим дудлом
27 лет нашей Независимости

Фото Google поздравил украинцев с Днем Независимости тематическим дудлом

<span class="label red">Фото</span> Google поздравил украинцев с Днем Независимости тематическим дудлом
Фото: hromadske.tv

Америка не забывает про Украину

24.08.18 93
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24 августа компания Google посвятила свой тематический рисунок-заставку Украине. 

Открытка-дудл является схематическим изображением украинского флага, который развивается на фоне неба, полей и гор.

Также сотрудники Google поздравили украинцев с Днем Независимости в своем официальном блоге. 

"Украинский флаг, который вы видите в сегодняшнем "Дудле", - это абстрактное изображение синего неба над золотыми полями пшеницы. Эти цвета пролетают над всей страной во время украинского национального дня, установленного со времени провозглашения независимости страной Восточной Европы, которую ратифицировала Верховная Рада 1991 года", - говорится в сообщении. 

Напомним, 24 августа в Киеве по случаю Дня Независимости Украины пройдет военный парад с участием высшего руководства государства.

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