У Зеленского обещают озвучить имя кандидата на пост главы ГПУ после формирования большинства в Раде

По словам президента, новый глава ГПУ поможет защитить бизнес в Украине от давления правоохранительных органов, и, соответственно, привлечь инвесторов в страну

В команде президента Зеленского пообещали внести кандидатуру главы ГПУ после формирования большинства в новой Раде.

Об этом Зеленский заявил на встрече с китайским бизнесом, передает пресс-служба главы государства.

"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнем работу Высший антикоррупционный суд, а после формирования большинства в новой Раде появится кандидатура нового главы ГПУ", – заявил президент.

По словам президента, это поможет защитить бизнес в Украине от давления правоохранительных органов, и, соответственно, привлечь инвесторов в страну.

Как ранее сообщал Фокус:

У Зеленского обещали назвать фамилии людей, которые займут ключевые должности, в т.ч. главы ГПУ, после президентских выборов.