Евгений Дикий
МНЕНИЕ
У Зеленского обещают озвучить имя кандидата на пост главы ГПУ после формирования большинства в Раде
2019-07-19 20:07:19
Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua
По словам президента, новый глава ГПУ поможет защитить бизнес в Украине от давления правоохранительных органов, и, соответственно, привлечь инвесторов в страну
В команде президента Зеленского пообещали внести кандидатуру главы ГПУ после формирования большинства в новой Раде.
Об этом Зеленский заявил на встрече с китайским бизнесом, передает пресс-служба главы государства.
"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнем работу Высший антикоррупционный суд, а после формирования большинства в новой Раде появится кандидатура нового главы ГПУ", – заявил президент.
По словам президента, это поможет защитить бизнес в Украине от давления правоохранительных органов, и, соответственно, привлечь инвесторов в страну.
Как ранее сообщал Фокус:
- У Зеленского обещали назвать фамилии людей, которые займут ключевые должности, в т.ч. главы ГПУ, после президентских выборов.
- Тогда в команде нынешнего президента говорили, что у Зеленского появится "доступ к определенной информации", что позволит сделать правильный выбор.