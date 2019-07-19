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  • У Зеленского обещают озвучить имя кандидата на пост главы ГПУ после формирования большинства в Раде

У Зеленского обещают озвучить имя кандидата на пост главы ГПУ после формирования большинства в Раде

2019-07-19 20:07:19

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У Зеленского обещают озвучить имя кандидата на пост главы ГПУ после формирования большинства в Раде

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

По словам президента, новый глава ГПУ поможет защитить бизнес в Украине от давления правоохранительных органов, и, соответственно, привлечь инвесторов в страну

В команде президента Зеленского пообещали внести кандидатуру главы ГПУ после формирования большинства в новой Раде.

Об этом Зеленский заявил на встрече с китайским бизнесом, передает пресс-служба главы государства.

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"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнем работу Высший антикоррупционный суд, а после формирования большинства в новой Раде появится кандидатура нового главы ГПУ", – заявил президент.

По словам президента, это поможет защитить бизнес в Украине от давления правоохранительных органов, и, соответственно, привлечь инвесторов в страну.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Тогда в команде нынешнего президента говорили, что у Зеленского появится "доступ к определенной информации", что позволит сделать правильный выбор.

 

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