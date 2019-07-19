ЦИК сняла с выборов бежавшего из тюрьмы в Молдове кандидата от "Оппоплатформы"

Дмитрий Торнер незаконно получил пять паспортов гражданина Украины на разные фамилии и с разными анкетными данными, а также четыре паспорта гражданина Украины для выезда за границу

Центризбирком отменил регистрацию кандидата в депутаты Дмитрия Торнера, который шел по списку "Оппозиционной платформы – За життя".

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Торнер незаконно получил пять паспортов гражданина Украины на разные фамилии и с разными анкетными данными, а также четыре паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Фактически, Торнер – гражданин Молдовы. Его настоящее имя – Некрасов Дмитрий Григорьевич.

Находится в розыске Молдовы за побег из мест лишения свободы.

Ранее СБУ и МВД обратились к ЦИК по Торнеру и потребовали снять его кандидатуру с выборов.

Здесь можно ознакомиться со списками ведущих партий, которые принимают участие в досрочных парламентских выборах, и с результатами всех соцопросов.

Как ранее сообщал Фокус:

19 июля ЦИК по решению суда зарегистрировала на парламентских выборах кандидата от партии Слуга народа Александра Куницкого, но призывает дать правовую оценку регистрации кандидата с двойным гражданством.