Евгений Дикий
МНЕНИЕ
ЦИК сняла с выборов бежавшего из тюрьмы в Молдове кандидата от "Оппоплатформы"
2019-07-19 21:25:54
Фото: УНИАН
Дмитрий Торнер незаконно получил пять паспортов гражданина Украины на разные фамилии и с разными анкетными данными, а также четыре паспорта гражданина Украины для выезда за границу
Центризбирком отменил регистрацию кандидата в депутаты Дмитрия Торнера, который шел по списку "Оппозиционной платформы – За життя".
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Торнер незаконно получил пять паспортов гражданина Украины на разные фамилии и с разными анкетными данными, а также четыре паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Фактически, Торнер – гражданин Молдовы. Его настоящее имя – Некрасов Дмитрий Григорьевич.
Находится в розыске Молдовы за побег из мест лишения свободы.
Ранее СБУ и МВД обратились к ЦИК по Торнеру и потребовали снять его кандидатуру с выборов.
Здесь можно ознакомиться со списками ведущих партий, которые принимают участие в досрочных парламентских выборах, и с результатами всех соцопросов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 июля ЦИК по решению суда зарегистрировала на парламентских выборах кандидата от партии Слуга народа Александра Куницкого, но призывает дать правовую оценку регистрации кандидата с двойным гражданством.
- Также глава Центризбиркома Татьяна Слипачук заявила, что завтра, 20 июля, комиссия получит решение суда и примет решение по регистрации Александр Онищенко.