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ЦИК сняла с выборов бежавшего из тюрьмы в Молдове кандидата от "Оппоплатформы"

2019-07-19 21:25:54

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ЦИК сняла с выборов бежавшего из тюрьмы в Молдове кандидата от "Оппоплатформы"

Фото: УНИАН

Дмитрий Торнер незаконно получил пять паспортов гражданина Украины на разные фамилии и с разными анкетными данными, а также четыре паспорта гражданина Украины для выезда за границу

Центризбирком отменил регистрацию кандидата в депутаты Дмитрия Торнера, который шел по списку "Оппозиционной платформы – За життя".

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Торнер незаконно получил пять паспортов гражданина Украины на разные фамилии и с разными анкетными данными, а также четыре паспорта гражданина Украины для выезда за границу. 

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Фактически, Торнер – гражданин Молдовы. Его настоящее имя – Некрасов Дмитрий Григорьевич. 

Находится в розыске Молдовы за побег из мест лишения свободы.

Ранее СБУ и МВД обратились к ЦИК по Торнеру и потребовали снять его кандидатуру с выборов.

Здесь можно ознакомиться со списками ведущих партий, которые принимают участие в досрочных парламентских выборах, и с результатами всех соцопросов.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Также глава Центризбиркома Татьяна Слипачук заявила, что завтра, 20 июля, комиссия получит решение суда и примет решение по регистрации Александр Онищенко.
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