Накануне досрочных выборов в Раду Фокус запустил тест, позволяющий читателям определить свои политические убеждения и сравнить их с программами популярных партий и заявлениями их лидеров. Результаты теста, который на момент публикации этого материала прошли более 15 тыс. человек, показали, что по многим вопросам, особенно экономическим, украинцы, поучаствовавшие в проекте, единодушны вне зависимости от региона проживания.

Как он работает Этот тест составлен на основе зарубежных аналогов ("Политический компас", "Политические координаты" и т. д.) и адаптирован для украинских граждан силами редколлегии. Его алгоритм работает следующим образом: каждый ответ на вопрос смещает точку результата по одной из осей. К примеру, если человек считает необходимым усилить налоговое давление на богатых, то его результат смещается влево по горизонтальной оси (экономически левый -- экономически правый). То же самое происходит и с партией, если аналогичная инициатива есть в ее программе, или об этом заявляли политики из топ-10 списка. Результатом прохождения теста является диаграмма, на которой видна позиция пользователя относительно топовых партий, а также таблица, где указаны политсилы по уровню соответствия. Ранжирование происходит по расстоянию на диаграмме с поправкой на долю совпадений по ответам. При этом мы не оценивали честность или порядочность политиков и не пытались спрогнозировать, как изменится их риторика после возможного изменения политической ситуации.

74% "левых"

Большая часть читателей, которые прошли тест, оказались в левой части диаграммы, что, конечно, не позволяет нам назвать их "левыми", поскольку это зависит от точки, назначенной "центром". Однако изучение ответов по вопросам, которые касаются степени вмешательства государства в экономику и его участия в перераспределении благ, показывает, что наиболее высокий уровень согласия наблюдается по таким пунктам:

Государственные расходы на медицину нельзя уменьшать -- 87% Государство должно выделять больше денег на развитие культуры и спорта -- 83% Украине необходимо увеличить налоговое давление на самых богатых -- 76% Крупный бизнес должен облагаться большими налогами по сравнению с малым и средним -- 76% Правительство должно ограничить размер зарплат руководителей госкомпаний -- 73% Стоимость газа для населения должна быть ниже, чем стоимость газа для предприятий -- 65% Правительство должно значительно повысить размер минимальной заработной платы -- 65%

Добавим, что данный топ-7 в разных регионах (Запад, Центр, Восток, Юг) практически идентичен. В то же время в целом по Украине экономически "правыми" утверждениями, с которыми чаще всего соглашались читатели, стали следующие:

Украине нужен свободный рынок земли -- 55% Украине необходимо ускорить процесс приватизации госсобственности -- 47% Государство не должно регулировать курс национальной валюты -- 47% Ради снижения налогового бремени стоило бы сократить объем соцвыплат и финансирование льгот -- 38% (51% -- против)

Отдельным пунктом следует упомянуть почти всеобщее несогласие с утверждением, что социальное равенство важнее экономического роста (70% -- против, 19% -- за).

Все результаты на одной диаграмме. По вертикальной оси разные координаты подразумевают разные взаимоотношения между государством, обществом и человеком (чем выше -- тем авторитарнее/коммунитарнее, чем ниже -- тем либеральнее/либертарнее), по горизонтальной -- разное отношение к вопросам государственного контроля над экономикой и перераспределению благ (чем левее -- тем "левее" и наоборот).

Региональные отличия

Несмотря на впечатляющее единство мнений по вопросам экономических взаимоотношений государства, общества и личности, читатели из Западной Украины оказались несколько более консервативными и националистическими. Они в меньшей степени склонны считать, что гомосексуальные пары должны иметь те же права, что и гетеросексуальные, чаще поддерживают идеи внедрения патриотического воспитания в школах и защиты государством традиционных семейных ценностей.

Кроме того, читатели на западе страны чаще выступают против возможной легализации двойного гражданства, прямых переговоров с руководителями пророссийских сепаратистов и политических уступок России ради освобождения пленных. Интересно, что центральный регион (в основном, за счет Киева) оказывается в этих вопросах ближе к западному, чем к восточному или южному.

Политический дрейф

Фокус уже запускал аналогичный тест накануне президентских выборов и, несмотря на замену пары вопросов, определенный интерес вызывает сдвиг политических позиций. К примеру, партия Европейская солидарность на этих выборах оказалась куда "правее", чем ранее был Петр Порошенко. Что может быть связано с тем, что теперь у политика и его соратников нет необходимости быть "ближе к народу". В результате чего впервые в истории Украины мы можем наблюдать появление по-настоящему правоконсервативной партии. В то же время "Слуга народа" оказалась несколько "левее" Владимира Зеленского, который в интервью Гордону говорил о том, что чиновники, министры и депутаты должны получать большие зарплаты. Глава партии Дмитрий Разумков не стал защищать эту позицию и выразил мнение, что у депутатов и руководителей госкомпаний зарплаты не должны значительно отличаться от зарплат обычных людей. Аналогичные перемены произошли и по ряду других вопросов.

Отметим, что подобный "дрейф" может быть связан также с уточнением позиции, поскольку программы партий и заявления первой десятки списка обычно дают больше информации, чем программы и заявления одного человека. Эта диаграмма также позволяет представить уровень "погрешности" при определении позиций партий.