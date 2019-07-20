Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Возвращение РФ в ПАСЕ подорвало доверие украинцев к Германии, – посол Украины в ФРГ
2019-07-20 19:20:40
Посол Украины в Германии Андрей Мельник/Фото: germany.mfa.gov.ua
За восстановление полномочий России в Ассамблее проголосовали восемь немецких депутатов
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы привело к подрыву доверия многих украинцев к Германии.
Он отметил, что за восстановление полномочий России в ПАСЕ проголосовали восемь немецких депутатов, в том числе руководитель делегации Германии Андреас Ник.
"Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что это было фатальной ошибкой. Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии", – заявил украинский посол.
"Среди нас есть много людей, которые утверждают, что Германия когда-нибудь вернется к "реальной политике" и за нашими спинами, жертвуя интересами Украины, договорится с Россией", – добавил Мельник.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ночь на 25 июня ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении российской делегации.
- Павел Климкин заявил, что Украине от возвращения РФ в ПАСЕ "ни холодно, ни жарко".
- Тем не менее, Владимир Арьев обвинил президента Зеленского в "перекладывании своего провала на других" в вопросе возвращения российской делегации в ПАСЕ.
- А пятый президент Украины Петр Порошенко назвал возвращение делегации России в ПАСЕ мощным вызовом для Украины и отметил, что "раньше мы таких ударов не пропускали".
- 2 июля глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал письмо к Мори-Паскье об отзыве приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕна внеочередные парламентские выборы в Украине.
- 3 июля президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье заявила, что Украина обязана приглашать наблюдателей ПАСЕ для мониторинга избирательных кампаний.
- В МИД Украины ответили – авторитет ПАСЕ стремительно падает, а Рада не обязана приглашать ассамблею наблюдать за выбоами в Украине.
- Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявли, что восстановление России в ПАСЕ позволит вести с ней переговоры, но это не значит, что ей предоставили полную свободу действий.