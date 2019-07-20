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Возвращение РФ в ПАСЕ подорвало доверие украинцев к Германии, – посол Украины в ФРГ

2019-07-20 19:20:40

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Возвращение РФ в ПАСЕ подорвало доверие украинцев к Германии, – посол Украины в ФРГ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник/Фото: germany.mfa.gov.ua

За восстановление полномочий России в Ассамблее проголосовали восемь немецких депутатов

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы привело к подрыву доверия многих украинцев к Германии.

Он отметил, что за восстановление полномочий России в ПАСЕ проголосовали восемь немецких депутатов, в том числе руководитель делегации Германии Андреас Ник.

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"Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что это было фатальной ошибкой. Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии",  – заявил украинский посол.

"Среди нас есть много людей, которые утверждают, что Германия когда-нибудь вернется к "реальной политике" и за нашими спинами, жертвуя интересами Украины, договорится с Россией",  – добавил Мельник.

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