Возвращение РФ в ПАСЕ подорвало доверие украинцев к Германии, – посол Украины в ФРГ

За восстановление полномочий России в Ассамблее проголосовали восемь немецких депутатов

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы привело к подрыву доверия многих украинцев к Германии.

Он отметил, что за восстановление полномочий России в ПАСЕ проголосовали восемь немецких депутатов, в том числе руководитель делегации Германии Андреас Ник.

"Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что это было фатальной ошибкой. Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии", – заявил украинский посол.

"Среди нас есть много людей, которые утверждают, что Германия когда-нибудь вернется к "реальной политике" и за нашими спинами, жертвуя интересами Украины, договорится с Россией", – добавил Мельник.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на 25 июня ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении российской делегации.

Тем не менее, Владимир Арьев обвинил президента Зеленского в "перекладывании своего провала на других" в вопросе возвращения российской делегации в ПАСЕ.

А пятый президент Украины Петр Порошенко назвал возвращение делегации России в ПАСЕ мощным вызовом для Украины и отметил, что "раньше мы таких ударов не пропускали".

2 июля глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал письмо к Мори-Паскье об отзыве приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕна внеочередные парламентские выборы в Украине.

3 июля президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье заявила, что Украина обязана приглашать наблюдателей ПАСЕ для мониторинга избирательных кампаний.

В МИД Украины ответили – авторитет ПАСЕ стремительно падает, а Рада не обязана приглашать ассамблею наблюдать за выбоами в Украине.