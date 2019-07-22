«Слуга народа» затевает демократический альянс. С кем победитель выборов будет формировать коалицию

Объявление результатов экзит-полла, который назвал партию «Слуга народа» победителем досрочных выборов в Верховную Раду, Фокус встречал в КВЦ «Парковый» в компании с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой – будущими народными депутатами.

Избирательный штаб партии располагается на третьем этаже Сhampion Hall, там же, где происходило празднование победы Владимира Зеленского на выборах президента. Однако на этот раз для журналистов, гостей мероприятия и политиков выделили отдельные зоны. Представителям прессы – а их было зарегистрировано 400 человек – отвели зал для брифингов. Сотрудники офиса президента вместе с кандидатами в народные депутаты от партии «Слуга народа» ожидали подведения итогов в своей, обособленной зоне.

Добиться внятного ответа от Дмитрия Разумкова в этот вечер было невозможно, несмотря на его частое появление в медиазоне. «Подождите. Еще не время. Немного позже. Давайте дождемся результатов», – бросал он фразы негромким голосом, который терялся в звуках музыки и звоне бокалов, наполненных шампанским.

Информационный голод журналисты утоляют, распивая белое и красное вино, закусывая сыровяленой колбасой, бутербродами с овощами и красной рыбой, сырами или пиццей. За отдельной стойкой предлагается на выбор кофе – латте, капучино, американо или минеральная вода без газа.

Вне медиазоны на каждого встречного Фокус смотрит как на потенциального депутата Верховной Рады – сплошь незнакомые лица.

В 19:45, когда в помещении стало душно, гости мероприятия стали продвигаться ближе к сцене. «Присядьте, у нас эфир», – кричит фотографу, который ищет лучшее место для съемки телекорреспондент. «Включите звук», – раздается из другого конца зала. В 19:55 первый номер избирательного списка «Слуги народа» Дмитрий Разумков выходит на сцену и объявляет о присутствии «главного фаната политической партии». Президент Владимир Зеленский через толпу быстро идет к сцене. За ним, не отставая, следуют сотрудники офиса президента во главе с Андреем Богданом.

«Три, два, один», – хлопая в ладони, ведут обратный отсчет времени кандидаты в депутаты, выстроившиеся на сцене. С экрана за их спинами телеведущая «1+1» Алла Мазур оглашает предварительные результаты экзит-полла: «Слуга народа» – 44,4%, «Оппозиционная платформа – За життя» – 12,5%, «Европейская солидарность» – 8,5%, «Батькивщина» – 7,7%, «Голос» – 6%...» Не успевает телеведущая завершить перечисление победителей выборов, как раздается громкий звук хлопушек и по залу разлетается конфетти. «Ураааа, ууууу», – кричит публика. От гостей не отстают официальные лица.

«Три четверки! Поздравляю! Классный, мощный результат! Спасибо за доверие к партии «Слуга народа», – говорит, сияя от счастья, Зеленский. – «Разумков – молодец. Все молодцы. Сегодня нашей команде можно расслабиться. По местным выборам вам интересно? Не расслабляйтесь».

Монолог президента плавно переходит в брифинг. На все вопросы Зеленский отвечает кратко: «Будет новая Верховная Рада, будет новый генеральный прокурор. Его фамилия будет начинаться не на «лу» и заканчиваться точно не на «ко». Мы работаем над всеми обещаниями». Из его слов становится понятным, что офис президента разрабатывает план работы в «нормандском формате», готовит стратегию по прекращению войны, план сокращения количества министерств и ведомств, а также ведет переговоры о составе нового правительства.

О формате коалиции Зеленский говорит: «Мы не можем настаивать, но приглашаем к разговору Святослава Вакарчука. Однако премьер-министром должен быть гуру в экономике, независимый, мощный специалист с профильным образованием». Вместо ответа на уточняющий вопрос о кандидатуре Юлии Тимошенко отрицательно покачивает головой Богдан, взгляд которого устремлен в пол.

Особое внимание Зеленского привлекает русская речь корреспондента «РБК-Россия». Журналистка просит его об интервью, но слышит в ответ: «А вы играли со мной в настольный теннис? РБК уже ведь был». «Это не тот РБК», – подсказывает журналистка. «Мы открыты. Мы – свободная страна. Пожалуйста… Договаривайтесь через пресс-службу», – предлагает президент.

Разумков тоже говорил недолго, когда подошла его очередь. «190 из 190 округов – нереально, но к этому нужно стремиться», – были его слова.

Генеральный директор группы «1+1» и девятый номер избирательного списка Александр Ткаченко объявляет, что кандидаты от «Слуги народа» одержали победу во всех 13 одномандатных избирательных округах Киева.

Запросы на дружбу

В течение вечера Фокусу удалось вывести на разговор в тихое место троих членов команды Зеленского, но ни один из них не смог дать конкретного ответа на вопрос о распределении должностей в парламенте и будущем составе правительства.

Руководитель избирательного штаба и седьмой номер списка Александр Корниенко утверждает, что на данный момент предметных разговоров о тексте коалиционного соглашения не ведется.

«Нужно дождаться результата. Серьезно текст еще не оговаривается. Готовятся принципы, подходы в работе Верховной Рады и правительства. Премьер-министр должен быть технократом с управленческим опытом, пониманием экономики. Если руководитель правительства будет технократом, то он не сможет собрать команду политиканов, которые будут ему мешать работать», – рассказывает Корниенко Фокусу.

О руководящих должностях в парламентских комитетах, по его словам, говорить преждевременно. «Будем начинать на следующей неделе оговаривать, каким должен быть текст коалиционного соглашения, – сообщает Корниенко. – Думаю, если политическая сила готова взять ответственность, то монокоалиция – неплохо. Ведь в данном контексте речь не идет об узурпации власти. Моно – не моно, главное, чтобы мы выполнили задания перед народом».

Александр Ткаченко говорит Фокусу, что назначения во многом будут зависеть от результатов выборов в мажоритарных округах. «Более-менее понятно по общему списку, но мажоритарные округа станут определяющими в том, какие переговоры будут вестись по коалиции и должностям», – предупреждает Ткачук и добавляет, что однопартийное большинство – это неплохо, но «все-таки естественнее было бы создать альянс с партией «Голос».

Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка Фокус догоняет на выходе из штаба.

Он также не берется давать прогнозы о распределении портфелей в Раде и Кабинете министров и отказывается от комментариев о сроках освобождения военнопленных моряков.

«Мое видение – более логичной была бы связка «Слуги народа» с «Голосом». Они представляют новые лица, новую надежду. Тут может быть очень естественный альянс, чего нельзя сказать о партии ОПЗЖ... Я начал работу над новой пятилетней стратегией национальной безопасности и обороны, которая ставит целью определить риски, с которыми сейчас сталкивается Украина и может столкнуться в последующие годы», – говорит напоследок Данилюк и прекращает разговор.