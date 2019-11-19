Зеленский: Каждый день мы можем говорить о завершении войны на Донбассе, но нужно договариваться

На саммите нормадской четверки будут обсуждаться вопросы деоккупации Донбасса, возвращения пленных и местных выборов в ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский надеется договорится о конкретных сроках деоккупации Донбасса и возвращения всех заложников на встрече нормандской четверки. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишом.

Он отметил, что завершить войну на Донбассе можно только дипломатическим путем и с этой целью и проводятся переговоры в нормандском формате на высшем дипломатическом уровне.

"Каждый день мы можем много говорить о прекращении войны на Донбассе и возвращении наших территорий. Но мы не можем об этом просто говорить, нужно договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю о понятных терминах, я хочу говорить о деоккупации Донбассе с каким-то более-менее чёткими терминами. Буду поднимать этот вопрос", – заявил Зеленский.

Также он отметил, что на встрече нормандской четверки необходимо договорится о конкретных терминах всех на всех. Кроме того, будет обсуждаться вопрос проведения местных выборов после вывода всех незаконных вооруженных формирований.

"Начало этого разговора мы должны сделать, Поэтому, что там будет обсуждено, каким образом, сухое оно будет потом или не сухое, это не важно. Важно это конкретные вещи", – подчеркнул Зеленский.

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