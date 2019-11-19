Тимошенко ответила Зеленскому: Раз в пять лет президентам кажется, что они сорвали джек-пот

Лидер "Батькивщины" ждет президента на корпоративе с номером об "игре на пианино"

Юлия Тимошенко отреагировала на заявление президента Украины о том, что "ей не дают сладенького", пригласив Владимира Зеленского на корпоратив.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, некоторым украинским президентам кажется, что они "сорвали джек-пот".

"Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль... Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они сорвали джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе...", - заявила Тимошенко.

"Словом, ждем Вас на корпоративах ... Можно со своим пианино", – добавила она.

В октябре Зеленский стал героем американского сатирического шоу Last Week Tonight. В контексте скандала с телефонным разговором с Дональдом Трампом политику вспомнили его легендарный номер времен "Квартала 95" – игру на пианино "половым органом".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала список своих людей для назначения на должности в обмен на поддержку президентских законопроектов, но ей отказали.

По словам президента, Тимошенко обещала голосовать вместе со "Слугой народа" в обмен на должности.

13 ноября Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на брифинге в Верховной Раде заявила, что в связи с принятием в первом чтении законопроекта №2178-10 о рынке земли ее фракция переходит в оппозицию к президенту.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Во время рассмотрения проектов под зданием Рады проходила акция протеста против рынка земли. Протестующие принесли тушу свиньи в гробу – похороны, по их мнению, олицетворяют будущее украинского животноводства после принятия закона.

Евросоюз выразил поддержку планам правительства Украины открыть в стране рынок земли. В Брюсселе считают, что такая реформа может "раскрыть огромный потенциал для экономики".

Президент Владимир Зеленский в видеообращении поблагодарил депутатов "Слуги народа" за проголосованный в первом чтении проект закона о рынке земли.