Украина будет требовать от РФ 1,2 млрд грн компенсации за порты в Крыму

Если РФ проигнорирует требование Украины, дело отправят в международный арбитраж

Администрация морских портов Украины потребует от РФ свыше 1,24 млрд грн компенсации за убытки от аннексии Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

Сумма обусловлена стоимостью незаконно присвоенного россиянами госимущества, которое было закрепленно за филиями АМПУ.

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Если в течение полугода РФ будет игнорировать требование Украины, дело перейдет в международный арбитраж.

Официальное письмо по компенсации украинская сторона планирует отправить России до конца 2019 года.

В АМПУ также уточнили, что это уже вторая попытка получить компенсацию от РФ: ранее предприятие обращалось в украинский Минюст, который, в свою очередь, подавал общий иск в Европейский суд по правам человека.

Как ранее сообщал Фокус:

26 ноября 2018 года Арбитражный суд Парижа удовлетворил требование о компенсации убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Крыма.

Россия отказалась признавать решение парижского суда. Минюст РФ пообещал "принимать все необходимые меры" для защиты в этой истории интересов России.

Киевский апелляционный суд дал разрешение на выполнение решения Арбитражного трибунала в Париже от 26 ноября 2018 года о компенсации свыше $1,1 млрд убытков Ощадбанка из-за аннексии Крыма.