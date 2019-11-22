Зеленский обговорил с Трюдо "нормандский формат" и поздравил с победой его партии на выборах
2019-11-22 19:34:11
Президент Украины пригласил премьер-министра Канады посетить Украину
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого стороны обсудили предстоящий саммит в "нормандском формате". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Трюдо положительно оценил договоренность о проведении саммита "нормандской четверки" 9 декабря, а также приветствовал освобождение пленных украинских моряков и возвращения захваченных Россией судов. Он также заверил, что Канада продолжит оказывать помощь Украине в реализации реформ.
Президент Украины поздравил премьер-министра Канады с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах и формированием нового правительства.
Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины и пригласил Трюдо посетить Украину.
Как ранее сообщал Фокус:
- Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо победила на выборах в парламент, состоявшихся 21 октября.
- Премьера Канады Джастина Трюдо оштрафовали на $100 за то, что он не задекларировал подаренные ему две пары солнцезащитных очков. Премьер не сообщил властям о двух парах солнцезащитных очков Fellow Earthlings в кожаных футлярах, которые ему и его супруге прошлым летом подарил премьер провинции Остров Принца Эдуарда Уэйд Маклауклан