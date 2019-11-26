Дело о поездке на Мальдивы: Суд предоставил ГБР доступ к паспортным данным Порошенко

МИД должен предоставить доступ следователям к данным дипломатического и служебного паспортов Порошенко

Печерский районный суд Киева предоставил Государственному бюро расследований доступ к паспортным данным дипломатического и служебного паспорта пятого президента Петра Порошенко, которые находятся в Министерстве иностранных дел. Соответствующее решение суда от 22 ноября опубликовано в реестре судебных решений

Суд удовлетворил ходатайство ГБР и предоставил группе следователей разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении МИД. В частности, к паспортным данным дипломатического и служебного паспорта, а также ко всем документам, которые были предоставлены и оформлены во время их выдачи.

Напомним, 31 июля ГБР открыло уголовное производство из-за поездки Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года по заявлению Андрея Портнова. Он заявил, что отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

Досудебное расследование проводится по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

По этому делу Печерский райсуд уже предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" об отпуске Порошенко, проведенного на Мальдивах.

Также 6 ноября суд предоставил ГБР доступ к информации о суммах заработной платы, доходов и уплаченных Порошенко страховых взносов за 5 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении пятом президенту Украины Петру Порошенко в рамках дела о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Сам Порошенко заявил, что дело "не имеет юридического веса", его "заказчиком является бывшая команда Януковича, которая появляется сейчас не только в своих телеграмм каналах, но и в органах власти", а "исполнителем" – Роман Труба.