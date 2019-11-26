Зеленский: говорили с Путиным о возвращении всего, что было на кораблях, но можно и больше

Президент Украины отметил, что тему "нормандской встречи" он не обсуждал с главой РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время вчерашнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос возврата всего недостающего на вернувшихся в Украину военных суднах.

Об этом он заявил во время совместного с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд брифинге, пишет 112 Украина.

"Мы довольны, что к нам вернулись наши корабли. Сначала, вы знаете, что вернулись политзаключенные и моряки. Но мы обсудили, что нет всего технического оборудования, которое было. Мы проговорили с президентом (Путиным, – ред.), чтобы Россия вернула нам все, что было до этого, но можно и больше. Но хотя бы наше", – сказал он.

Также Зеленский сказал, что с Путиным они обсудили важность подписания нового газового договора, что может гарантировать энергетическую безопасность всей Европы.

Президент Украины отметил, что тему "нормандской встречи" он не обсуждал с главой РФ, потому как такие вопросы должны обсуждать все лидеры-участники "нормандской четверки".

Как ранее сообщал Фокус:

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.