"Укроборонпром" может попасть под санкции США из-за продажи "Мотор Сичи" китайцам, – АМКУ

Под антироссийские санкции могут попасть и все предприятия, которые финансируют "Укроборонпром", в том числе и госбанки

"Укроборонпром" может попасть под антироссийские санкции США из-за сделки по покупке китайцами "Мотор Сичи".

Об этом глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев рассказал в эфире Радио НВ.

"Можно очутиться в полностью абсурдной ситуации, когда китайцы вместе с "Укроборонпромом" получат контроль над "Мотор Сич". При этом, США могут найти подтверждение тому, что китайцы присутствуют в цепочке поставок холдингу "Вертолеты РФ", – говорит Терентьев.

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И тогда, по его словам, "возникнет кафкианская ситуация, когда "Укроборонпром" и "Мотор Сич" окажутся в американских антироссийских санкциях".

Более того, в АМКУ говорят, что под санкции могут попасть все украинские предприятия, которые финансируют "Укроборонпром", в том числе и госбанки. Поэтому, при заключении сделки нужно учитывать эти риски.

Государственный концерн "Укроборонпром" потребовал два месяца на подготовку документов по концентрации.

Вчера в интервью ЭП глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус говорил, что "по слухам, есть опасения", мол в сделке по покупке "Мотор Сичи" заинтересованы россияне.

Также, глава ГК подтвердил, отметил, что китайцы уже заявили о купле акций "Мотор Сичи".

Как ранее сообщал Фокус:

В августе появилась информация о том, что китайцы купили акции завода "Мотор Сич". Документы были поданы на согласование в АМКУ.

После этого, сообщалось, что помощник Трампа приедет в Украину, чтобы помешать продаже завода "Мотор Сич" Китаю. Джон Болтон якобы считает, что владение заводом поможет Пекину получить доступ к важным технологиям.