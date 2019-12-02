Катер ВМСУ "Прилуки" и французский корвет вышли в Черное море на учения
Во время выполнения маневров отрабатывались навыки совместной работы экипажей кораблей
Ракетный катер ВМСУ P153 "Прилуки" в акватории Черного моря провел учения с французским корветом Commandant Birot.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Во время выполнения маневров отрабатывались навыки совместной работы экипажей кораблей.Важно
Всего в ходе учений экипажи отработали три элемента: тактическое маневрирование, прием-передача грузов на ходу и спасение выпавшего за борт человека.
"Общие задания с военными кораблями НАТО – это большой опыт и возможность отработать элементы по сигналам МТР, которые дают возможность совершенствоваться и выполнять совместные задания на высоком уровне", – рассказал командир катера "Прилуки" Владимир Углинский.
В мероприятии также приняли участие курсанты института ВМС НУ "ОМА".
Как ранее сообщал Фокус:
- 8 июля ВСУ провели танковые учения на расстоянии в несколько десятков километров от линии соприкосновения.
- А в коцне сентября во Львовской области завершились учения "Rapid Trident – 2019", в которых приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира.