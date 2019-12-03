Пристайко в Лондоне заявил о Ruxit и объяснил, почему Зеленский не поехал на саммит НАТО

Президента Зеленского на саммит НАТО просто не пригласили, поэтому Украина представлена на нем лишь делегацией во главе с руководителем МИД

Украина от встречи в "Нормандском формате" ждет Ruxit - ухода России из Украины.

Об этом в Twitter пишет министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Наши основные ожидания от встречи "четверки" и дургих форматов – то, что я называют Ruxit. Мы хотим, чтобы российские войска ушли из Украины", – заявил Пристайко.

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В интервью Sky News министр также объяснил, почему президент Украины не приехал на саммит НАТО в Лондон – его просто не пригласили.

"Мы не приглашены, потому что мы пока не являемся членом НАТО. Хочу напомнить, что мы вообще стараемся стать частью НАТО много лет, и несмотря на то, что у нас идет война, мы сохраняем этот курс", – рассказал глава МИД.

"Надеюсь, что буду лично стоять рядом с президентом, когда он однажды будет подписывать Североатлантический договор. Именно поэтому мы сегодня в Лондоне", – добавил Пристайко.

Ранее предыдущий президент Петр Порошенко предлагал странам-членам альянса пригласить Украину на саммит НАТО в Лондоне.

"Мною была предложена позиция, когда парламенты стран-членов обратятся к президентам, главам государств и правительств с просьбой обязательно пригласить Украину. Обязательно предоставить нам план действий по членству в НАТО", – заявил он.

Сегодня же Порошенко отреагировал на отсутствие Зеленского на саммите: "Впервые за пять лет там не будет президента Украины. Хорошо, что власть смогла послать туда делегацию во главе с министром иностранных дел".

Также нардеп заявил, что Рада должна подать сигнал о том, что парламент поддерживает вступление Украины в ряды альянса, как и предоставление украинской стороне плана действий по членству в НАТО.

"Только в НАТО – крепкая гарантия безопасности страны. И настоящего, надежного мира. Мы требуем поставить наше постановление в повестку дня и призываем ее поддержать", – добавил он.

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