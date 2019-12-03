В Украине знали о заморозке военной помощи США, но говорили молчать, – Зеркаль

Эта информация – ключевая в деле об импичменте Трампа, а Зеркаль – первая в Украине, кто об этом публично заявил

В Украине знали о заморозке военной помощи США и запрещали обсуждать этот вопрос с американскими чиновниками.

Об этом в интервью The New York Times рассказала экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

"У нас была такая информация. Говорили, что с этим были кое-какие проблемы", – заявила Зеркаль.

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Издание отмечает, что вопрос времени – когда именно в команде президента Владимира Зеленского узнали о задержке военной помощи – ключевой в деле об импичменте президента Дональда Трампа.

Ведь именно на этом вопросе Трамп строит свою защиту. Мол, какой шантаж Украина могла оущущать со стороны США, если украинцы узнали о проблемах с военной помощью уже после настойчивых просьб расследовать дело Байденов?

Зеркаль также добавила, что украинские власти запретили ей ехать в октябре в Вашингтон на встречу с конгрессменами, ведь они боялись, что экс-замглавы МИД втянет президента Зеленского в историю с импичментом Трампа.

По ее словам, требование не говорить по теме исходило от помощника Зеленского Андрея Ермака.

Позицию Зеркаль подтвердила и заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер – в своих показаниях перед Конгрессом она заявила, что украинские дипломаты к 25 июля точно знали о заморозке помощи, ведь они же спрашивали он этом американских коллег.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.