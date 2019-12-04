Зеленский на саммите "нормандской четверки" будет обсуждать обмен пленными и выборы в ОРДЛО
Украинский лидер хочет четкого плана действий
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает более развернутых ответов на встрече в нормандском формате в Париже, а также плана действий со сроками.
Об этом он заявил во время совместного брифинга с премьмер-министром Швеции Стефеном Левеном.
"Коммюнике это обсуждалось еще в сентябре представителями всех сторон. Прошло время, много чего изменилось, поэтому действительно, наверное, будут те вопросы, которые в коммюнике, но я ожидаю более развернутых ответов, и не просто слов, а действий, со сроками", – заявил президент.Важно
Зеленский подчеркнул, что хочет достичь договоренности о большом обмене "всех на всех".
"Моряков, политических пленных мы вернули, но не всех. Для меня это важный гуманитарный, очень личный вопрос. Я действительно хочу большого освобождения, которое называется "обмен всех на всех". Меня интересуют все наши, чтобы они были дома", – сказал президент.
Президент Украины считает, что "если все стороны захотят прекращения войны так, как этого хотим мы", то удастся добиться серьезных результатов о "выведении всех войск, незаконных вооружений". "Это также очень важный вопрос, и я хотел бы понимать хотя бы рамки этих сроков", – добавил он.
По словам украинского лидера, будет поднят вопрос передачи российско-украинской границы под контроль Украины.
Зеленский также уверен, что на встрече будет подниматься вопрос возможности местных выборов в ОРДЛО.
"Для нас самое главное, чтобы это происходило по законодательству Украины, чтобы там были представлены все наши партии, не только наши, но и иностранные наблюдатели, и был открытый безопасный доступ журналистов", – подчеркнул он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.
- В рамках саммита может состоятся и личная встреча Зеленского с Путиным.