Между Путиным и Путиным. Как соцсети отреагировали на появление Зеленского на обложке Time

Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, попавшим на обложку авторитетного издания

В преддверии "нормандской встречи" украинский президент дал большое интервью западным СМИ – американскому Time, французскому Le Monde, немецкому Der Spiegel и польской Gazeta Wyborcza. Зеленский обсудил с журналистами переговоры с Россией, войну на Донбассе и отношения с США.

TIME поместил Владимира Зеленского на обложку. Материал о шестом президенте Украины носит название "Человек посередине. Украинский президент о том, каково быть между Путиным и Трампом". Прочесть его и подержать журнал в руках можно будет только 16 декабря, когда новый номер Time уйдет в печать.

"Год – это большое время в политике. Достаточно большое в случае с Владимиром Зеленским, комиком, избранным президентом Украины, чтобы перейти от съемочной площадки его киевского комедийного фильма к самой большой политической драме в мире, в которой американский президент может оказаться подвергнутым импичменту", – пишет автор.

Также он отметил, что Зеленский "постарел и изменился гораздо больше, чем можно было ожидать по истечению 8 месяцев. Он был не просто более уставшим или реалистичным, но казалось, что он подхватил политическую болезнь, которую когда-то ненавидел и хотел с ней бороться – цинизм".

Зеленский признался в интервью, что президентство стало для него тяжелой ношей: "я живу здесь, как в крепости, из которой я просто хочу сбежать", — сказал он, когда сидел с журналистом "в президентских покоях, оглядывая позолоту и внушительную мебель".

Завершается интервью цитатой Зеленского, который говорит, что никому не доверяет.

Хоть номер еще не вышел, но статью и обложку на которой Зеленский запечатлен усталым и серьезным, в скромном темном свитере на фоне золотых вензелей президентских покоев, уже начали обсуждать в соцсетях.

Обсудили двусмысленность в названии статьи. Интересно, но фразеологизм Man in the middle является обозначением хакерской атаки, когда злоумышленник подключается к разговору двух человек и ведет с каждой из сторон переписку, искажая или удаляя информацию, пока собеседники уверены, что общаются друг с другом. Комментаторов заинтересовало, лестно ли такое определение для украинского президента, или нет.

Некоторые пользователи задумываются о встрече "нормандской четверки", к каким результатам она может привести, если Зеленский уже устал и чувствует себя, как в крепости.

А некоторые, кому в принципе не нравится политика шестого президента Украины, решили, что его интервью, заголовок и сама обложка, это отличный материал для критики. Мол, если Зеленский и правда так "хочет сбежать", то его никто, собственно, и не держит. И ему вовсе незачем так над собой издеваться.

Нашлось место и для шуток. Особенно, если вспомнить, что из постсоветских лидеров на обложку издания Time попадали совсем немногие.

Впрочем, пока реакций не слишком много, возможно, и почитатели и критики Зеленского просто ждут выхода Time, чтобы составить мнение о материале в целом, а не о вырванных из контекста цитатах.