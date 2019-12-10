Минские соглашения вскрывать нельзя. Чего требовал Путин по итогам нормандского саммита
2019-12-10 01:45:53
Президент РФ хочет особый статус Донбасса и диалог с боевиками
По итогам нормандской встречи президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в украинское законодательство необходимо имплементировать поправки по формуле Штайнмайера и дать Донбассу постоянный особый статус.
Кроме того, российский президент в который раз потребовал прямого диалога с боевиками.
"Хочу подчеркнуть – важно, чтобы конфликтующие стороны между собой догововарились. Прямой диалог. Ни один конфликт в мире не решался без прямых переговоров", – сказал Путин.
По его словам, разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу восстановления Киевом контроля над границей с РФ обусловлены тем, как этот вопрос прописан в "минских соглашениях".
"Действительно, наши позиции с Владимиром Александровичем здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять. Мы за то, чтобы выполнялись "минские соглашения", – сказал он.
Путин напомнил, что в этом документе записано то, что киевские власти начинают восстанавливать контроль над границей с РФ на следующий день после проведения выборов на Донбассе, а полностью получают контроль после завершения всех политических процедур, предусмотренных "минскими соглашениями".
"Зачем вскрывать "минские соглашения" и их заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все, создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать", – сказал Путин.
Зеленский также подчеркнул, что у него с Путиным "абсолютно разные взгляды по поводу передачи границы и когда это возможно".
"Президент Российской Федерации говорит, что в "Минске" (то, что бывший президент Петр Алексеевич подписывал) передача границы - после выборов. Я, естественно, поднимаю вопрос, чтобы передача границы была до проведения местных выборов. Мне кажется, мы очень аргументированно говорим, но пока у нас разные взгляды. Думаю, что неслучайно мы говорим о встрече через несколько месяцев и неслучайно у нас встреча четырех лидеров. Думаю, на этот вопрос мы найдем выход, иначе мы не сдвинемся по этому вопросу", – добавил президент Украины
Напомним, переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" были прерваны ради двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президенты говорили больше часа.
Как ранее сообщал Фокус:
- Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО. Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.
- Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба ранее заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.