"Мне 54 года, я не..." Порошенко высказался по делу ГБР о "госизмене" за Минские соглашения
2019-12-12 11:47:32
Пятый президент считает дело ГБР сфабрикованным фигурантами "кассетного скандала-2"
Дело Госбюро расследований по возможной госизмене пятого президента Петра Порошенко при подписании Минских соглашений – сфабриковано.
Об этом сам Порошенко заявил с трибуны Верховной Рады.
"Фигуранты кассетного скандала-2, которые сфабриковали еще одно дело за якобы "госизмену" при подписании Минских соглашений... Мне 54 года, я не... В целом, вы поняли, от кого пошла команда на открытие дела", – заявил лидер "Евросолидарности".
Также он говорит, что "минский пакет – это не священные тексты, как четыре Евангелия", но в 2014 году он помогли остановить наступление российской армии.
Кроме того, Минские соглашения дали время для строительства украинской армии и возможность заручиться поддержкой мировой коалиции.
"А тот, кто строил кампанию на критике Минских соглашений за восемь месяцев не предложил никакой альтернативы", – отметил Порошенко.
По поводу продления закона об особом статусе он зааявил, что "голосование за помогает нашей армии держать оборону с меньшими потерями, дает возможность украинским дипломатам продолжать работу за сохранение коалиции". По его словам, "Европейская солидарность" не могла не поддержать законопроект. В итоге фракция дала 23 голоса "за".
Напомним, 10 декабря ГБР открыло уголовное дело по факту возможного совершения госизмены Петром Порошенко при подписании Минских соглашений. Заявление в Госбюро расследований принес бывший замглавы АП Януковича Андрей Портнов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
- Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.
- После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".
- Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.