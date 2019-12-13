Аваков – Путину по Сребренице: "Это упрек не нам, мы другая страна. У нас такого быть не может"

Путину предлагали компромисс по контролю границы, но он сказал "нет". "Мое личное мнение: он не хочет счастья для нас, не хочет сильной Украины", – считает глава МВД

Выступление президента РФ Владимира Путина по Сребренице – очень циничное и не до конца правдиво.

Об этом в эфире ТК 1+1 заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Так, Путин заявлял, что если Украина получит контроль над своей же госграницей, то "Л/ДНР" окажется в "котле", придут националисты и начнутся репрессии.

"Ведь мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссию с националистами. Понятно, кто там сильнее", – заявил Путин.

Аваков взялся разоблачать заявление Путина: "Это было в 1995 году, когда сербские войска под командованием Младича перестреляли порядка 8 тыс. мусульман. Младич представлял Белград (столица Сербии), который пользовался поддержкой РФ".

Младича позже поймали и осудили в Гааге на пожизненное заключение, а МИД РФ тогда сказал: "Приговор этот предвзятый и политизированный".

"Поэтому господин Путин, этот упрек не нам, мы другая страна, у нас этого не может быть. Мы хотим обратно свою землю", – заявил Аваков.

Также глава МВД заявил, что сейчас 408 км границы не под контролем Украины.

"Не так просто их занимать, не так просто оборудовать. Мы предложили: давайте с нового года мы будем постепенно брать границу под контроль и, допустим, за сутки до выборов закроем это бутылочное горлышко, полностью получим контроль над границей. Ну чем не компромисс?", – говорит Аваков.

"Но Путин сказал "нет". Мое личное мнение: он не хочет счастья для нас, не хочет сильной Украины", – считает министр.

Аваков также предложил вариант с контролем границы: "Например, патруль из 5 человек. 2 человека – украинцы, 1 – представитель ОБСЕ, еще 2 – тергромад, в каких приходят выборы. Такая ситуация была в Хорватии. Это сложнейший переходный период. Он может быть чреват даже жертвами, но видимо другого пути нет".

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.