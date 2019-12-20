Что куют на "Кузне". Зачем ГБР проводит обыски в клубе Порошенко и в штабе "ЕС"
2019-12-20 15:52:00
По мнению бывшего советника Порошенко Юрия Бирюкова, обыски связаны с внесенением семьей Порошенко залога за генерала Марченко – фигуранта дела о бракованных бронежилетах
Госбюро расследований пришло с обысками в киевский штаб "Евросолидарности".
Об этом у себя в Facebook сообщил бывший советник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.
"ГБР решило у нас с утра обыски в офисе партии Європейська Солідарність провести. Ну, не в офисе – рядом, на территории. Ну, как обыски... Бродят по подвалу, бродят по паркингу, делают вид", – пишет Бирюков.
По его словам, действия Госбюро расследований могут быть "ответным ударом империи", ведь ранее семья Порошенко внесла залог в размере 20 млн грн за генерала Дмитрия Марченко, который проходил по делу бракованных бронежилетов.
Также сегодня сотрудники ГБР пришли и в фитнес-клуб Порошенко "5 элемент".
По словам пресс-секретаря бюро, следственные действия проводятся в рамках двух досудебных расследований: по купле-продаже "Кузни на Рыбальском" и по возможной пропаже носителей с секретной информацией из ситуационной комнаты АП.
Примечательно и то, что спустя два месяца апелляционный суд снял ранее наложенный на "Кузню" арест, но дело ГБР, по всей видимости, не закрыло. Заявление в органы о возможных преступлениях Порошенко подавал Андрей Портнов.
Обыски сотрудники ГБР проводят совместно с СБУ.
В ГБР отметили, что обыски проводятся "по нескольким адресам", но по каким именно – уточнять отказались, сославшись на продолжающиеся слудственные действия.
Первым об обысках в "5 элементе" сегодня сообщил бизнесмен и совладелец ТРЦ Dream Town Григорий Корогодский.
Он у себя в Facebook написал, что у сотрудников Службы безопасности при себе было оружие и что они "отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ".
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня обыски прошли и в Одессе – к Думской пришли сотрудники НАБУ. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала. Редакция заявила, что у НАБУ "есть вопросы к одному из собственников здания".
- Главред Думской Каролина Тымкив намекнула, мол недавно директора НАБУ Артема Сытника внесли в реестр коррупционеров, а нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко прямо заявил, что "выслужиться перед Зеленским" у него не получится.