Что куют на "Кузне". Зачем ГБР проводит обыски в клубе Порошенко и в штабе "ЕС"

По мнению бывшего советника Порошенко Юрия Бирюкова, обыски связаны с внесенением семьей Порошенко залога за генерала Марченко – фигуранта дела о бракованных бронежилетах

Госбюро расследований пришло с обысками в киевский штаб "Евросолидарности".

Об этом у себя в Facebook сообщил бывший советник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.

"ГБР решило у нас с утра обыски в офисе партии Європейська Солідарність провести. Ну, не в офисе – рядом, на территории. Ну, как обыски... Бродят по подвалу, бродят по паркингу, делают вид", – пишет Бирюков.

По его словам, действия Госбюро расследований могут быть "ответным ударом империи", ведь ранее семья Порошенко внесла залог в размере 20 млн грн за генерала Дмитрия Марченко, который проходил по делу бракованных бронежилетов.

Также сегодня сотрудники ГБР пришли и в фитнес-клуб Порошенко "5 элемент".

По словам пресс-секретаря бюро, следственные действия проводятся в рамках двух досудебных расследований: по купле-продаже "Кузни на Рыбальском" и по возможной пропаже носителей с секретной информацией из ситуационной комнаты АП.

Примечательно и то, что спустя два месяца апелляционный суд снял ранее наложенный на "Кузню" арест, но дело ГБР, по всей видимости, не закрыло. Заявление в органы о возможных преступлениях Порошенко подавал Андрей Портнов.

Обыски сотрудники ГБР проводят совместно с СБУ.

В ГБР отметили, что обыски проводятся "по нескольким адресам", но по каким именно – уточнять отказались, сославшись на продолжающиеся слудственные действия.

Первым об обысках в "5 элементе" сегодня сообщил бизнесмен и совладелец ТРЦ Dream Town Григорий Корогодский.

Он у себя в Facebook написал, что у сотрудников Службы безопасности при себе было оружие и что они "отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ".

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня обыски прошли и в Одессе – к Думской пришли сотрудники НАБУ. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала. Редакция заявила, что у НАБУ "есть вопросы к одному из собственников здания".