"План Б". Украина может вернуться к введению миротворцев на Донбасс, – Ельченко
2019-12-21 13:20:47
В случае, если Минские соглашения не будут работать
Экс-постоянный представитель Украины при ООН, новоназначенный посол в США Владимир Ельченко сообщил, что Украина может вернуться к вопросу введения миротворцев на Донбасс.
Об этом сообщает Укринформ.
"Мы так и не внесли на рассмотрение Совбеза проект резолюции, который уже написан – неважно, что он не устроит Россию", – сообщил Ельченко.
По его словам, это можно объяснить тем, что "политики и дипломаты хорошо понимали, что добиться такого решения на наших условиях почти невозможно, а делать то, что устроит только Россию, не имеет смысла".
По его словам, на определенном этапе разговоры о миротворцах прекратились.
Этот вопрос поднимался, пока работал спецпосланник США по вопросам Украины Курт Волкер – "он еще говорил об этом с помощником российского президента Сурковым". Но к этому вопросу можно вернуться, считает посол.
"Как сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, в случае, если Минские соглашения совсем не будут работать, мы вернемся к плану Б – поднимем вопрос о миротворческой миссии ООН. Думаю, на каком-то этапе нам все-таки придется вносить соответствующий проект на рассмотрение Совбеза и смотреть, какая будет реакция", – сказал Ельченко.
Помощник президента Андрей Ермак заявлял, что власти в случае провала минского процесса готовы строить стену на Донбассе.
Как ранее сообщал Фокус:
-
На Ялтинском форуме президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что не хочет приднестровского "миротворческого" варианта на Донбассе, поэтому миссия может быть развернута только на украинско-российской границе.
- Глава МИД Вадим Пристайко также заявил, что Украина не исключает введения миротворческой миссии на Донбасс, если не удастся закончить войну с помощью Минских договоренностей.