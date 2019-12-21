"План Б". Украина может вернуться к введению миротворцев на Донбасс, – Ельченко

В случае, если Минские соглашения не будут работать

Экс-постоянный представитель Украины при ООН, новоназначенный посол в США Владимир Ельченко сообщил, что Украина может вернуться к вопросу введения миротворцев на Донбасс.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы так и не внесли на рассмотрение Совбеза проект резолюции, который уже написан – неважно, что он не устроит Россию", – сообщил Ельченко.

По его словам, это можно объяснить тем, что "политики и дипломаты хорошо понимали, что добиться такого решения на наших условиях почти невозможно, а делать то, что устроит только Россию, не имеет смысла".

По его словам, на определенном этапе разговоры о миротворцах прекратились.

Этот вопрос поднимался, пока работал спецпосланник США по вопросам Украины Курт Волкер – "он еще говорил об этом с помощником российского президента Сурковым". Но к этому вопросу можно вернуться, считает посол.

"Как сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, в случае, если Минские соглашения совсем не будут работать, мы вернемся к плану Б – поднимем вопрос о миротворческой миссии ООН. Думаю, на каком-то этапе нам все-таки придется вносить соответствующий проект на рассмотрение Совбеза и смотреть, какая будет реакция", – сказал Ельченко.

Помощник президента Андрей Ермак заявлял, что власти в случае провала минского процесса готовы строить стену на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус:

На Ялтинском форуме президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что не хочет приднестровского "миротворческого" варианта на Донбассе, поэтому миссия может быть развернута только на украинско-российской границе.