Путин поздравил с Новым годом Трампа, Елизавету II и Папу Римского, а Зеленского проигнорировал

Не поздравлял с Новым годом президент РФ и Петра Порошенко

Президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом президента Украины Владимира Зеленского, как в прошлые годы и Петра Порошенко. В то же время лидер Кремля отправил поздравления около 40 главам государств.

В частности, он поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, президентов Франции, США и Турции Эмманюэля Макрона, Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и королеву Елизавету II, а также Папу Римского Франциска.

Отметим, что в списке также присутствует и глава непризнанной Южной Осетии Анатолий Бабилов.

Комментируя отсутствие поздравлений президентам Украины и Грузии спикер Путина Дмитрий Песков отметил: "Не все лидеры вошли в сообщение, при необходимости будут добавлены".

Напомним, что Путин также не поздравлял Зеленского с победой на президентских выборах.

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