Не идеальные и не святые. Что сказали Зеленский и Порошенко в обращении к украинцам

Пожалуй, впервые за все годы независимости слушать главу государства в новогоднюю ночь было интересно.

Впервые видеоролик с поздравлением не был похож на пропахший нафталином мундир, который одевается раз в год по короткому, но обязательному поводу. Поздравление Зеленского было интересным, оригинальным и невероятно душевным. И вряд ли хоть кто-то из украинцев, которые застали новогоднее обращение президента, в этот раз выключили звук телевизора.

Это не было пафосно. Прозвучал важный месседж, который, скорее всего, станет главным лейтмотивом для президента и его команды в 2020 году: мы разные, но мы - едины.

"Фокус" проанализировал новогоднее видео Зеленского и вспомнил, как раньше президенты поздравляли украинцев с Новым годом.

Что интересно: Зеленский, заявивший, что идет в президенты, и Зеленский - президент - выглядели совершенно по-разному. В конце 2018 года, на тот момент еще будущий глава государства больше напоминал бесшабашного студента, который с улыбкой бросает вызов всему миру. Спустя год, уже в статусе главы государства, он выглядел намного взрослее. Серьезнее.

У предыдущих президентов нашей страны была практически одинаковая традиция новогодних обращений. Все они записывались либо перед главным входом Офиса президента на Банковой, либо на Софийской площади рядом с новогодней елкой. В допорошенковские времена обязательным атрибутом была красная дорожка и иногда трибуна. Традиционно перечислялись главные достижения страны за прошедший год, с обязательным упоминанием "непростых времен" для Украины. Звучали обещания, что следующий год будет непременно лучше предыдущего. Иногда в речи главы государства звучали обвинения в адрес внешнего врага. По сути, каждый год складывалось впечатление, что надо еще немного поднажать, потуже затянуть пояса - и "построим коммунизм".

Что было у Зеленского

Само видеообращение Владимира Зеленского в корне отличалось от всех его предшественников. Кроме главы государства во время поздравления на видео мелькали кадры возвращения украинских военнопленных, а также обычные люди из разных уголков нашей страны. А после окончания его речи по нескольку слов сказали представители украинского шоу-бизнеса, которые родом из разных городов страны. Объединяющим словом, которое произнесли все - стало слово "Мир". Кроме того, на видео несколько раз появились премьер-министр Алексей Гончарук, пожелавший "макроэкономической стабильности" и вице-спикер Рады Руслан Стефанчук также пожелавший стабильности, но политической.

Сам Зеленский был одет в обычный гольф и пиджак. Кстати, это любимый стиль большинства мужчин - нардепов от "Слуги народа" в Верховной Раде. Он заявил, что не будет перечислять экономические показатели страны. Вместо этого Зеленский попросил каждого ответить самому себе: "Кто я?"

"Кто я? Президент Украины, успешный адвокат, обычная домохозяйка, студент-философ из Могилянки, агроном из Черкасской области. Кто я? Бывший фотограф, защищающий страну на Востоке? Бывший физик, который моет посуду в Италии? Бывший химик, который строит высотку в Новосибирске? Донецкий врач, переехавший и открывший собственную практику? Или учитель из Луганска, который переехал, два года таксовал и таки вернулся обратно? Кто я? Тот, кто десять лет живет заграницей и любит Украину в Интернете? Тот, кто потерял все в Крыму, и начал все с нуля в Харькове? ІТшник, который мечтает сбежать из страны? Или пленный, который мечтал вернуться домой? Кто я? ", - заявил президент.

Зеленский, впервые из всех президентов, в новогоднем обращении заговорил на татарском, венгерском и русском языках. Кроме того, впервые в поздравлении прозвучали слова "малоросс" и "бандеровец".

"Это каждый из нас. Это украинцы. Такие как есть. Не идеальные и не святые. Потому что просто люди. Живые. Со своими недостатками и "тараканами". Но в нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано: "Гражданин Украины", у которого есть права и обязанности", - добавил Зеленский.

Президент заявил, что несмотря на разное вероисповедание, взгляды на музыку, политические события, у украинцев есть немало событий, которые нас объединяют.

"Кресты на могилах наших солдат что в Тернополе, что в Кривом Роге не соревнуются в патриотизме. А когда вернулись наши моряки и наши пленники, мы плакали от счастья и украиноговорящие, и русскоговорящие, и обычная домохозяйка, и успешный адвокат, и президент Украины. В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково – это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории", - добавил глава государства и призвал всех помнить, что любить Украину - значит любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны они бы не родились.

Новогоднее поздравление Петра Порошенко

Новогоднее поздравление экс-президента Петра Порошенко показали несколько телеканалов. Причем в эфир "Прямого" и "5 канала" видео было запущено в аккурат перед боем курантов. Видеопоздравление нынешнего главы государства пустили уже после наступления Нового года. Это своеобразная месть каналов, на которые влияет Петр Алексеевич за 31 декабря 2018 года, когда телеканал "1+1" поступил аналогично, показав сначала ролик Зеленского, а затем уже Порошенко.

Поздравительное видео экс-президента было записано в его партийном офисе "Европейской солидарности". Порошенко с телефоном в руках (наверное, по задумке режиссера, это должна была быть прямая трансляция в соцсети) обходил сотрудников и нардепов, здороваясь с ними. К слову, злопыхатели в этот раз не смогут сыронизировать по поводу мятой одежды экс-президента - его костюм был тщательно отутюжен.

Новогоднее поздравление Петра Порошенко, честно говоря, напоминало "Голубой огонек" 90-х. Натужно улыбаясь, сжимали бокалы с шампанским депутаты фракции "Европейская солидарность", стоя за спиной своего лидера. Где-то издалека выглядывала нардеп Яна Зинкевич. Марина Порошенко, стоя рядом со своим мужем выглядела торжественно, но с легким налетом грусти.

Поздравляя украинцев, Порошенко был краток и уложился почти в три минуты. Что интересно: президент, выбивший для Украины Томос, вдруг вспомнил... о магии.

"В новогодних праздниках есть какая-то магическая сила. При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение. Кто-кто, а наша команда "Европейской солидарности" никогда не опускает рук. Мы уверены в победе Украины и нас точно не сломаешь", - заявил Порошенко.

Он также добавил, что его команде придает оптимизма гражданская позиция многих людей.

"Наша команда чувствует эту поддержку. Она вдохновляет и окрыляет. Мы вместе обороняем наши цели: перспективу членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, язык, и веру, и армию", - сказал экс - президент, и, развернувшись спиной, принялся чокаться бокалом со своей командой.