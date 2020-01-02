Прокурор, который просил суд отпустить "беркутов", может устроиться в Офис генпрокурора, – СМИ
2020-01-02 07:41:40
Семьи погибших на Майдане уже обратились к Рябошапке с требованием не давать должность прокурору Куцому
Родственники героев Небесной сотни требуют от Офиса генпрокурора не давать должность прокурору, который просил суд отпустить экс-беркутовцев.
Об этом говорится в заявлении организации "Семья героев небесной сотни".
Так, родные погибших на Майдане ссылаются на материал издания The Insider, авторы которого утверждают, что сегодня, 2 января, в Офисе генпрокурора будут утверждать кандидатов на руководящие должности в Департамент прокуроров по Евромайдану.
Среди кандидатов есть как те прокуроры, которые уже вели дела Майдана и выступали против освобождения "беркутов", так и новые лица, которых прямо во время судебного заседания прислал генпрокурор Руслан Рябошапка.
В число новых лиц входит прокурор Сергей Куцый – он проигнорировал позицию потерпевшей стороны, синхронизовался с адвокатами "беркутов" и просил суд отпустить бывших правоохранителей.
Теперь же Куцый якобы претендует на должность руководителя прокуроров по делам Майдана.
В связи с этим, родственники погибших на Майдане просят Рябошапку и его замов не допустить назначения Куцого на админдолжность в Офисе генпрокурора.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-"брекутовцев". Решение вынесла коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой.
- Так, под личное обязательство вышли Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин.
- Двое других "беркутов" – Сергей Тамтура и Александр Маринченко – также освобождены. У них был ночной и круглосуточный домашний арест соответственно.
- В итоге, беркутов отдали России в рамках большого обмена пленными. Президент Зеленский после обмена заявил, что "самое важное - люди" и что он "поменял бы сто "беркутовцев" на одного разведчика".