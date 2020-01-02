"Голос" требует отменить конкурс на должности в ГБР. В противном случае – пойдут в суд
2020-01-02 14:04:15
На конкурс Госбюро расследований выделило всего 3 рабочих дня, хотя положено – не менее 15
"Голос" требует остановить конкурс на должности заместителей директора Госбюро расследований.
Об этом говорится в заявлении политсилы.
У Вакарчука говорят, что срок подачи документов на конкурс заканчивается уже завтра, а начался он только 30 декабря. Т.е. подать документы смогут лишь те, кто знал о нем заранее.
При этом, согласно букве закона, подобные конкурсы должны проводиться не менее 15 рабочих дней.
Таким образом, в "Голосе" считают, что руководить расследованиями украинских топ-чиновников могут не независимые профессионалы, а "100-процентно свои" люди.
В этой связи, политсила требует отменить этот конкурс и объявить новый. Если и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова проигнорирует требование депутатов, "Голос" обещает пойти в суд.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.
- Согласно законопроекту бюро становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задания по предотвращению, выявлению и раскрытию преступлений.
- Согласно поправке №320, полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно.
- В Transparency International заявили, что измения в Конституцию о НАБУ и ГБР могут привести к неоправданной концентрации власти в руках президента.
- 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временной главой ГБР.