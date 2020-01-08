Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе: власти Ирана о крушении самолета МАУ
2020-01-08 08:52:03
Предварительная причина авиакатастрофы — возгорание двигателя
Причиной крушения самолета МАУ в Иране стало возгорание двигателя. Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана.
В министерстве опровергают информацию, что в Boeing-737 попала ракета.
"Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе, но возгорание двигателя и неудачная попытка пилота управлять самолетом привели бы к крушению", — заявил представитель ведомства Кассим Низами.
Ранее палестинское агентство Al Hadath со ссылкой на неназванный источник сообщило, что самолет по ошибке сбили ПВО Ирана.
Как ранее сообщал Фокус:
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