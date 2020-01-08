Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе: власти Ирана о крушении самолета МАУ

Предварительная причина авиакатастрофы — возгорание двигателя

Причиной крушения самолета МАУ в Иране стало возгорание двигателя. Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана.

В министерстве опровергают информацию, что в Boeing-737 попала ракета.

"Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе, но возгорание двигателя и неудачная попытка пилота управлять самолетом привели бы к крушению", — заявил представитель ведомства Кассим Низами.

Ранее палестинское агентство Al Hadath со ссылкой на неназванный источник сообщило, что самолет по ошибке сбили ПВО Ирана.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.