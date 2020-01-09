Глава СБУ не пришел на совещание в ОП по крушению боинга, вчера его видели в Куршевеле
2020-01-09 12:21:59
Иван Баканов – один из членов оперативного штаба, созданного по поручению президента при СНБО в связи с авиакатастрофой в Иране
В ночь на 8 января сразу после возвращения президента Владимира Зеленского из Омана в его Офисе состоялось заседание рабочей группы по вопросам, связанным с крушением боинга МАУ в Иране. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Президент заслушал отчет оперативного штаба, созданного после катастрофы. Согласно сообщению ОП, в совещании приняли участие "премьер-министр Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко и представители других ведомств".
При этом в сообщении не упоминается глава Службы безопасности Иван Баконов. Его также нет на опубликованном фото совещания.
Отметим, что Баканов был включен в состав оперативного штаба, созданного по поручению президента при СНБО в связи с авиакатастрофой в Иране.
В то же время вчера главу СБУ заметили на французском горнолыжном курорте Куршевель. Фотографии с Бакановым опубликовал в Facebook журналист "Схем" Михаил Ткач.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Спустя почти сутки президент Владимир Зеленский прилетел в Киев из Омана, объявил 9 января днем траура и записал видеообращение к украинцам.
- Иран, тем временем, опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором говорится о пожаре на самолете перед непосредственно падением на землю. В СНБО пока рассматривают четыре версии - теракт, техническая неисправность, столкновение с беспилотником и поражение ракетой российского ЗРК "ТОР.