Посол Украины призвал МИД Израиля не переносить дискуссию об ОУН-УПА в публичную плоскость

По словам посла, дискуссии должны проходить на уровне экспертов

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко на встрече в МИД Израиля заявил о контрпродуктивности дискуссии относительно деятелей Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

"9 января Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию по контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом, по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 г.", – сказано в сообщении.

По его словам, возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений госполитики Украины, а дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне экспертов.

Напомним, посол Израиля в Украине Джоель Лион и посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий обнародовали совместное заявление, в котором осудили КГГА и Львовский облсовет за мероприятия в честь бывшего главы ОУН Степана Бандеры и лидера ОУН Андрея Мельника.

Послы заявили, что считают оскорбительным чествование в Украине людей, которые "активно пропагандировали этнические чистки", а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к "поиску правды" в этом вопросе.

Как ранее сообщал Фокус:

Посольство Польши в Украине раскритиковало заявление пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, которая заявила, что каждый народ вправе самостоятельно определять и чествовать своих героев.

8 января Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Польши Бартоша Цихоцкого из-за его заявление о Бандере и других деятелях ОУН.