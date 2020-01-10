Адвокат Кузьменко пять часов не выходил из суда. Судьи говорят, он "вмешивался в правосудие"

2020-01-10 14:26:37

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Рассмотрение дела Кузьменко отложили, но ее адвокат отказался покидать зал заседаний, чем якобы дискредитировал судаи "незаконно влиял" на судей

Адвоката Юлии Кузьменко – подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета – вмешивается в правосудие.

Об этом заявили судьи Киевского апелляционного суда, которые и рассматривают дело.

По их словам, адвокат Владислав Добош отказался покидать заседание, которое перенесли в связи с отсутствием прокурора. Его поддержали и присутствующие в зале заседаний.

Таким образом, присутствующие в суде вместе с адвокатом более пяти часов блокировали помещение суда. Судьи говорят, что действия защиты Кузьменко привели к препятствованию рассмотрения других дел.

Судьи считают, что Добош использовал "средства и методы, противоречащие действующему законодательству", с целью дискредитации суда и незаконного влияния на них самих.

Высший совет правосудия проверит указанные факты и примет соответствующее решение.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
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