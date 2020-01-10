Адвокат Кузьменко пять часов не выходил из суда. Судьи говорят, он "вмешивался в правосудие"
2020-01-10 14:26:37
Рассмотрение дела Кузьменко отложили, но ее адвокат отказался покидать зал заседаний, чем якобы дискредитировал судаи "незаконно влиял" на судей
Адвоката Юлии Кузьменко – подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета – вмешивается в правосудие.
Об этом заявили судьи Киевского апелляционного суда, которые и рассматривают дело.
По их словам, адвокат Владислав Добош отказался покидать заседание, которое перенесли в связи с отсутствием прокурора. Его поддержали и присутствующие в зале заседаний.
Таким образом, присутствующие в суде вместе с адвокатом более пяти часов блокировали помещение суда. Судьи говорят, что действия защиты Кузьменко привели к препятствованию рассмотрения других дел.
Судьи считают, что Добош использовал "средства и методы, противоречащие действующему законодательству", с целью дискредитации суда и незаконного влияния на них самих.
Высший совет правосудия проверит указанные факты и примет соответствующее решение.
Как ранее сообщал Фокус:
- Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.
- 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.
- Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
- На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.