Дело Шеремета. "Репортеры без границ" говорят о противоречивости доказательств стороны обвинения

2020-01-11 11:40:47

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В организации призывают продолжить расследование и "быть более прозрачными в этом деле"

"Репортеры без границ" обеспокоены несоответствием доказательств по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в заявлении международной организации.

"Репортеры без границ" обеспокоены несоответствием доказательств, на основе которых украинские чиновники заявили о раскрытии убийства редактора новостного сайта Павла Шеремета в 2016 году", - говорится в заявлении.

В организации призывают продолжить расследование и "быть более прозрачными в этом деле".

Также "репортеры" говорят, мол подозрение фигурантов дела в убийстве Шеремета основано на "четырех противоречивых экспертных заключениях". К тому же, прокуратура отказывается предоставить необходимые доказательства.

Одним из несоответствий в организации называют рост Антоненко и человека на видео, опубликованном органами в качестве доказательства вины Riffmaster'а.

По данным theБабель, рост человека, заложившего бомбу под машину Шеремета, составлял около 170 см, а сопровождавшей его женщины - около 165 см.

Адвоката Антоненко заявил, что рост его подзащитного составляет 180 сантиметров.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
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