Дело Шеремета. "Репортеры без границ" говорят о противоречивости доказательств стороны обвинения

В организации призывают продолжить расследование и "быть более прозрачными в этом деле"

"Репортеры без границ" обеспокоены несоответствием доказательств по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в заявлении международной организации.

"Репортеры без границ" обеспокоены несоответствием доказательств, на основе которых украинские чиновники заявили о раскрытии убийства редактора новостного сайта Павла Шеремета в 2016 году", - говорится в заявлении.

В организации призывают продолжить расследование и "быть более прозрачными в этом деле".

Также "репортеры" говорят, мол подозрение фигурантов дела в убийстве Шеремета основано на "четырех противоречивых экспертных заключениях". К тому же, прокуратура отказывается предоставить необходимые доказательства.

Одним из несоответствий в организации называют рост Антоненко и человека на видео, опубликованном органами в качестве доказательства вины Riffmaster'а.

По данным theБабель, рост человека, заложившего бомбу под машину Шеремета, составлял около 170 см, а сопровождавшей его женщины - около 165 см.

Адвоката Антоненко заявил, что рост его подзащитного составляет 180 сантиметров.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.