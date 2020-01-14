Зеленский и Трюдо договорились о совместных действиях в связи с авиакатастрофой в Иране
2020-01-14 21:52:26
Трюдо попросил содействия Зеленского в диалоге с властями Ирана во время идентификации тел погибших
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели третий телефонный разговор, во время которого обсудили катастрофу самолета в Иране.
Об этом сообщает Офис президента.
Трюдо поблагодарил Зеленского за усилия по обеспечению доступа специалистов из Канады к месту проишествия. Также он попросил содействия Зеленского в диалоге с властями Ирана во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады.
"Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", – сказал Зеленский.
Также он подтвердил готовность оказать логистическое содействие в возвращении в Канаду останков погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.
Собеседники поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей ответственности виновных в катастрофе.
Зеленский и Трюдо надеются на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе.
Заседание группы состоится 16 января в Лондоне. В этом контексте стороны отметили важность разработки алгоритма недопущения подобных трагедий в будущем.
Как ранее писал Фокус:
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Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- Следователи будут выяснять, действительно ли сбитие украинского самолета в Иране было непреднамеренным и ошибочным. Об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.