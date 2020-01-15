"Еще не платили, не знаю". Лещенко не в курсе, какая у него зарплата в Укрзализныце

Лещенко посоветовал следить за изменениями в его декларациях в Едином государственном реестре деклараций

Бывший народный депутат, член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко заявил, что не знает, какая у него зарплата. Об этом он написал в Facebook.

"Еще не платили, не знаю", – написал он.

При этом Лещенко посоветовал следить за изменениями в его декларациях в Едином государственном реестре деклараций.

Напомним, 7 декабря Лещенко ввели в наблюдательный совет Укрзализныци.

Ранее экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава опубликовал в Facebook выдержку из финансового отчета УЗ за первое полугодие 2019 года, согласно которому шесть членов Набсовета получили за шесть месяцев 21,2 млн грн или примирено по 588 тыс. грн каждый ежемесячно.

Сам Лещенко с момента назначения на должность задекларировал только одно существенное изменение в своем имущественном положении – 123 тыс. грн полученных от занятия предпринимательской деятельностью 27 декабря 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

17 января Верховная Рада собирается заслушать министров во время часа вопросов к правительству по поводу начисленных больших премий в декабре.

Реагируя на сообщения в СМИ и соцсетях о зарплатах и премиях топ-чиновников, премьер Гончарук попросил не спекулировать цифрами, а разбираться. Так, по его словам, в некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Пояснения обещали в скором времени.

15 января правительство изменило порядок начисления зарплат и премий министрам и их заместителями и приняло решение, что ежемесячно на сайте Кабмина будут публиковаться данные о доходах топ-чиновников и из КРІ (индикаторы эффективности работы).