По факту гибели на Донбассе двух военных ВСУ открыты уголовные дела, – Офис генпрокурора

Оба производства квалифицированы как террористический акт, который повлек за собой гибель человека

Нацполиция открыла дело по факту обстрела боевиками "ДНР" 15 января промзоны Авдеевки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Вследствие того обстрела погиб 24-летний боец 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Алексей Кучкин. Дело квалифицировали по ч.3 ст.256 (террористический акт).

Еще одно дело (с той же квалификацией) по факту убийства военного 72-й отдельной мехбригаде им. Черных Запорожцев Игоря Химичука открыла СБУ.

"С целью привлечения ответственных к уголовной ответственности проводятся необходимые следственные действия", – говорят в ОГПУ.

Также в Офисе генпрокурора напоминают, что в течение 2019-2020 годов из-за постоянных обстрелов боевиков на Донбассе погиб 132 военнослужащих ВСУ, еще 716 получили тяжелые ранения.

Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.

Как ранее сообщал Фокус:

За прошедшие сутки, 16 января, противник 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, в т.ч. из снайперских винтовок.