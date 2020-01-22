Верю в свет, но не хочу думать, что это свет в конце тоннеля, – Зеленский о Донбассе

Президент в Давосе прокомментировал войну на востоке Украины

В Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за войны на Донбассе Украина теряет один из своих главных потенциалов. Об этом сообщил Зеленский во время выступления на Давосском форуме.

По словам президента, украинцы, которые гибнут на Донбассе являются "золотым запасом" страны.

"Да, мы сегодня на экономическом форуме, но мы понимаем, что экономика страдает из-за войны на востоке Украины. К сожалению, самое главное, что мы теряем, наш главный потенциал. Я говорил ранее, что у нас очень талантливые люди и такие же талантливые, смелые люди сейчас находятся на фронте, защищают территориальную целостность и суверенитет нашей Украины. Поэтому ежедневно теряя их, мы теряем наш "золотой запас", – заявил Зеленский.

Также Зеленский отметил важность прошедших переговоров в Нормандском формате и поблагодари за помощь в проведении встречи Германию и Францию.

"Мы не смогли пока что прекратить полностью огонь на Донбассе, и прекратить потери наших украинцев, но я не случайно говорю "пока что", так как я верю в свет, но не хочу думать, что это свет в конце тоннеля. Такая себе ассоциация. Я просто вижу большой свет впереди и уверен, что если все стороны захотят прекратить войну – она прекратится завтра. Украина защищает свои земли, но в своем мозгу мы все понимаем, что готовы прекратить войну сегодня", – подытожил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

В этом году форум в Давосе проходит с 21 по 24 января. Среди участников форума из Украины зарегистрированы также Виктор Пинчук, Вадим Новинский, глава ДТЭК Максим Тимченко, министр иностранных дел Вадим Пристайко.

На форуме в Давосе президент Владимир Зеленский 22 января выступит со специальным заявлением.