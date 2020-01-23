В "Слуге народа" есть четыре неформальных группы, но пока они не представляют угрозы, – Арахамия

Сейчас численность каждой из такой групп не превышает 10% от состава фракции

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что во фракции действует четыре неформальные группы, но их влияние незначительно.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

"Мы сначала нервно реагировали на любые проявления "групп". Потом мы поняли, что полностью убить "группы" почти невозможно. Всегда могут появиться новые "группы", поэтому нужно наработать технологию работы с малыми группами. Здесь ключевое слово – малыми", – рассказал Арахамия.

По его мнению, сейчас в "группах" в "Слуге народа" есть по "10-12 человек, до 15 максимум". По его словам, такие группы не несут угрозы, "а вот большие уже могут расшатывать фракцию, поэтому, если такие возникнут, то с ними будут "активно бороться".

Арахамия отказался говорить, кому принадлежат группы, потому что "кто-то еще начнет гордиться".

По его словам, во фракции сейчас уже есть методы борьбы против влияния таких групп. Он заключается в изучении интересов этих ячеек, которые можно потом использовать как способ давления на их "больные места".

Он рассказал, что сейчас на раннем этапе обнаружить появление неформальных групп помогает "Большой брат" – система, которая анализирует нормальное и аномальное голосование нардепов.

Кроме того, он считает, что вероятность того, что этот парламент не досидит до конца каденции уменьшилась до 40% за счет того, что депутаты учатся. Ранее он заявлял о 75% вероятности.

Как ранее сообщал Фокус: