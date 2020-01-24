САП закрыла дело против экс-главы ЦИК, который якобы получал взятки от "Партии регионов"

Производство закрыто по причине истечения сроков досудебного производства

САП закрыла дело против экс-главы Центризбиркома Михаила Охендовского. Его подозревали в получении взятки из "черной кассы" Партии регионов.

Об этом пишет УП, ссылаясь на прокурора Максима Кравченко, который вел дело Охендовского.

По словам Кравченко, дело закрыли в связи с невозможностью найти доказательства вины подозреваемого.

Само дело закрыли еще в декабре. Тогда ВАКС решил, что сроки досудебного расследования по нему истекли, соответственно у прокурора "был единственный выход" – закрыть производство.

Решение ВАКС принял спустя год после того, как суд возобновил следствие, остановленное САП.

Охендовскому инкриминировали получение взяток от "Партии регионов" на общую сумму $161 тыс. (1,2 млн грн).

В НАБУ объясняли, что Охендовский в течение 2012 года совершил шесть зарубежных командировок, профинансированных из "черной бухгалтерии" ПР. Деньги Охендовский получил, оставив в "черной кассе" свою подпись.

Как ранее сообщал Фокус:

28 мая 2016 года бывший первый замглавы СБУ Виктор Трепак передал НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников.

31 мая того же года Украинская правда опубликовала оригинал документов, отражающих "черную бухгалтерию" Партии регионов. Исходя из этого материала общая сумма затрат на политические нужды клана Януковича составила более $66 миллионов.