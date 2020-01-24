Украина получила от США снаряжения для Морской охраны ГПСУ на 29 млн грн

2020-01-24 16:41:43

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Многое из того, что Америка передала Украине, эксплуатируется самой Береговой охраной США

Госпогранслужба в рамках программы EXBS получила от США снаряжения на почти 29 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Оборудование передадут Морской охране ГПСУ. "Это как современный смартфон в сравнении со старым телефонным аппаратом", – говорит глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Так, украинские моряки получили более 3 тыс. предметов техпомощи. Среди них: бронежилеты с положительной плавучестью и спецкостюмы от гипотермии, наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы, приборы для освещения и осмотра судов.

Также США передали Украине самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2 (обеспечивают до 15 минут защиту органов дыхания во время эвакуации из задымленного помещения).

Список помощи составлялся на основании изучения реальных нужд и задач, которые ставят перед персоналом Морской охраны.

Много переданного Украине снаряжения эксплуатируется Береговой охраной США, поэтому помощь международных партнеров поможет украинским пограничникам развиваться по стандартам ЕС и НАТО.

Образцы снаряжения показаны на 2:43

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