В "Слуге народа" говорят, что уже пришла та весна, когда должны начаться посадки

Александр Корниенко пообещал "серьезный разговор" с руководителями правоохранительных органов на внеочередном заседании Верховной Рады

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что этой весной необходимо начать обещанные во время избирательной кампании посадки. Об этом он заявил во время согласительного совета Верховной Рады.

"О общеполитической ситуации. Действительно, пришла весна, многие ожидает посадок, которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы просто бы не успели это сделать. Этой весной точно это надо будет делать", – заявил он.

В связи с этим он хочет 4 марта во время внеочередного заседания Верховной Рады "провести очень серьезный разговор" с руководителями правоохранительных органов.

По его словам, в первую очередь необходимо выяснить у генпрокурора Руслана Рябошапки, "как происходит реформа прокуратуры и почему, как это часто бывает у нас в Украине, большая системная реформа мешает текущей работе, мешает выдвигать подозрения"

Также, по его словам, "непростой разговор" ждет руководство НАБУ, которое "долго рассказывало, что им мешает отсутствие политической воли".

"Оказалось, что президенты меняются, политическая воля меняется, а работы снова нет. Потом мешало отсутствие Антикоррупционного суда. Суд получил помещение и начал деятельность – снова работы нет. То есть нужно поднимать конкретные вопросы, как эту работу налаживать", – добавил он.

Корниенко отметил, что есть вопросы и к руководству МВД, СБУ и ГБР– в частности, по "текущей деятельности расследование тех резонансных дел, которые у всех на слуху".

Также он заявил о необходимости изменений в работе Кабмина.

"Как так случилось, что курс, избранный 73% населения и подтвержденный на парламентских выборах, по факту люди не ощущают в карманах, в платежках не ощущают, в системных реформах не ощущают", – сказал он.

Спикер парламента Дмитрий Разумков в свою очередь отметил, что 4 марта на общение с главами ОГПУ, НАБУ, СБУ, МВД и ГБР будет выделен час. По пять минут они получат на доклады о проделанной работе, а остальное время выделят депутатам на вопросы.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля, пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского. В повестке заседания есть пункт о "про Кабмин", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука. Самп премьер говорит, что заявление об оставке пока не писал.