НАБУ по решению суда открыло дело против Нефьодова, — СМИ

НАБУ изначально отказало в расследовании против главы Гостаможслужбы, но 11 февраля суд обязал бюро открыть уголовное производство

НАБУ дело о возможной коррупции председателя Гостаможенной службы Максима Нефьодова во время его работы заместителем министра экономического развития и торговли. Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесены во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда от 11 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в НАБУ.

"Мы выполнили решение суда и открыли уголовное производство", - сказал источник в НАБУ.

Українські новини сообщают, что ведомости в ЕРДР внесли еще 20 февраля.

23 января неназванный заявитель обратился в НАБУ с заявлением о якобы совершении преступления группой лиц во главе с Нефьодовым, "которая периодически получала взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков". Ущерб государству в заявлении оценили в более чем 40 млн грн.

После того как НАБУ отказалось открыть уголовное дело, заявитель обратился с иском в Высший антикоррупционный суд, который 11 февраля и обязал детективов НАБУ внести сведения в ЕРДР.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Нефьодов заявлял, что криминалитет и не до конца реформированные правоохранительные органы угрожают руководителям Таможенной службы.