Но нападение на Сивохо секретарь СНБО все же назвал "неприемлемым"

Секретарь СНБО Алексей Данилов осудил нападение на своего советника Сергея Сивохо.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Применение физической силы и оскорбления начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия неприемлемы", – пишет Данилов.

В то же время, секретарь Совета нацбезопасности отметил, что Сивохо – один из его 11 внештатных советников и он никогда не был уполномочен представлять позицию СНБО по каким-либо вопросам.

"У каждого моего внештатного советника есть своя позиция. И поэтому абсолютно рабочая ситуация, когда их позиция или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня советник секретаря СНБО Сергей Сивохо презентовал в "Парковом" Нацплатформу примирения и единства, которая направлена на реинтеграцию Донбасса.

На мероприятие пришли националисты из Нацкорпуса, которые устроили потасовку и вытолкали Сивохо из помещения.

В результате, полиция Киева задержала 15 "активных участников инцидента" и открыла уголовное дело.