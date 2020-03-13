Они проконсультируют. При ТКГ появится совещательный орган, куда войдут украинцы из ОРДЛО
2020-03-13 16:32:00
По словам Ермака, механизм подбора кандидатур в этот совет "еще разрабатывается"
На последней встрече в Минской ТКГ было решено обсудить создание консультативного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.
Об этом на брифинге рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
"В наследство мы получили Минские соглашения с обязательством согласовать несколько вопросов - децентрализацию и местные выборы в ОРДЛО", – начал Ермак.
Поэтому, говорит глава ОП, на последней встрече в Минске и решили создать в политической подгруппе ТКГ т.н. "консультативный совет".
Развивая тему, Ермак рассказал, что "консультативный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".
В такой "совет" войдут представители оккупированных и неокупированных территорий.
"Это будет платформа, на которой граждане Украины смогут общаться между собой", – пояснил Ермак.
На уточняющий вопрос журналистов, не будет ли означать создание такого "совета" признание боевиков, глава ОП ответил: "Признание – это юридическое действие. Сегодня даже РФ не признала ОРДЛО. Поэтому об этом речи не идет".
Также прозвучал вопрос о том, как будут выбирать членов "консультативного совета": не будут ли боевики или даже РФ предлагать свои кандидатуры.
Ермак ответил: "Про ОРДЛО в документах речи не идет. Они подписали протокол как наблюдатели в ТКГ... А механизм, по которому люди будут отбираться в совет, еще дорабатывается".
Кроме всего прочего, глава ОП отметил, что вопрос создания совета обсуждался на встрече "четверки" и на Мюнхенской конференции по безопасности, на которых он сам присутствовал в качестве "политического советника".
"Украинские граждане, которые сейчас вынужденно проживают на оккупированной территории, совсем были лишены права голоса и выражения своей позиции по вопросам децентрализации и выборов. Мы говорили об этом на Нормандском саммите и в Мюнхене, что это неприпустимо", – заявил Ермак.
Отдельно в он подчеркнул, что "никаких шагов, которые создавали бы правовое поле для представителей ОРДЛО, не существует".
Как ранее сообщал Фокус:
- Представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что до следующей встречи в "нормандском формате" Украина подготовит план изменений в Минские соглашения.
- О неприемлемости пересмотра Минских соглашений поочередно говорили и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и представитель РФ в ТКГ в Минске Борис Грызлов.
- Песков, однако, уточнял, мол, внести изменения в "минск" можно только при совместной работе Киева с "экспертами" "ЛДНР".
- Во Франции, в свою очередь, говорят, что Минские соглашения нуждаются в дополнительной интерпретации касательно этапности их реализации.
- Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что модернизация Минских соглашений ради практического окончания войны на Донбассе вполне возможна.
- Заместитель главы министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что МИД занимается проработкой возможных вариантов альтернативы минского формата.