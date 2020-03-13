Они проконсультируют. При ТКГ появится совещательный орган, куда войдут украинцы из ОРДЛО

По словам Ермака, механизм подбора кандидатур в этот совет "еще разрабатывается"

На последней встрече в Минской ТКГ было решено обсудить создание консультативного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.

Об этом на брифинге рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В наследство мы получили Минские соглашения с обязательством согласовать несколько вопросов - децентрализацию и местные выборы в ОРДЛО", – начал Ермак.

Поэтому, говорит глава ОП, на последней встрече в Минске и решили создать в политической подгруппе ТКГ т.н. "консультативный совет".

Развивая тему, Ермак рассказал, что "консультативный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".

В такой "совет" войдут представители оккупированных и неокупированных территорий.

"Это будет платформа, на которой граждане Украины смогут общаться между собой", – пояснил Ермак.

На уточняющий вопрос журналистов, не будет ли означать создание такого "совета" признание боевиков, глава ОП ответил: "Признание – это юридическое действие. Сегодня даже РФ не признала ОРДЛО. Поэтому об этом речи не идет".

Также прозвучал вопрос о том, как будут выбирать членов "консультативного совета": не будут ли боевики или даже РФ предлагать свои кандидатуры.

Ермак ответил: "Про ОРДЛО в документах речи не идет. Они подписали протокол как наблюдатели в ТКГ... А механизм, по которому люди будут отбираться в совет, еще дорабатывается".

Кроме всего прочего, глава ОП отметил, что вопрос создания совета обсуждался на встрече "четверки" и на Мюнхенской конференции по безопасности, на которых он сам присутствовал в качестве "политического советника".

"Украинские граждане, которые сейчас вынужденно проживают на оккупированной территории, совсем были лишены права голоса и выражения своей позиции по вопросам децентрализации и выборов. Мы говорили об этом на Нормандском саммите и в Мюнхене, что это неприпустимо", – заявил Ермак.

Отдельно в он подчеркнул, что "никаких шагов, которые создавали бы правовое поле для представителей ОРДЛО, не существует".

Как ранее сообщал Фокус:

Представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что до следующей встречи в "нормандском формате" Украина подготовит план изменений в Минские соглашения.

О неприемлемости пересмотра Минских соглашений поочередно говорили и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и представитель РФ в ТКГ в Минске Борис Грызлов.

Песков, однако, уточнял, мол, внести изменения в "минск" можно только при совместной работе Киева с "экспертами" "ЛДНР".

Во Франции, в свою очередь, говорят, что Минские соглашения нуждаются в дополнительной интерпретации касательно этапности их реализации.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что модернизация Минских соглашений ради практического окончания войны на Донбассе вполне возможна.

Заместитель главы министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что МИД занимается проработкой возможных вариантов альтернативы минского формата.