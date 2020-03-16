Из-за карантина Рада будет работать только в комитетах, но завтра может собраться на внеочередное заседание

До 3 апреля

График работы Верховной рады Украины будет изменен из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает спикер ВРУ Дмитрий Разумков заявил во время заседания Согласительного совета.

До 3 апреля народные депутаты будут работать в комитетах, а не в сессионном зале.

"Будет предложено изменить график работы ВРУ. ВР не закрывается, а продолжает работать. Однако мы изменим очередность пленарных и комитетских недель. До 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в комитетах. Я разговаривал с коллегами из разных фракций, все это предложение поддержат", – заявил Разумков.

Кроме того, Рада может провести внеочередное заседание 17 марта.

"Уважаемые коллеги, было предложено провести внеочередное заседание с 8 до 10-ти. Вынести два законопроекта. Первый проект, который сейчас прорабатывается в комитете и готовится к рассмотрению. Второе – это вопрос, связанный с изменением календарного плана нашей работы ", – сказал Разумков.

Отметим, ранее Дмитрий Разумков из-за распространения коронавируса ограничил доступ в парлмент.

До 3 апреля 2020 года в здание парламента смогут зайти только нардепы, их помощники и сотрудники аппарата Рады.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".