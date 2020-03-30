Без масок и с молитвой. Как депутаты принимали "антиколомойский" закон и поправки в бюджет

Для изменения в бюджет депутатам не хватило голосов, министра здравоохранения и финансов парламентарии назначили со второй попытки, законопроект "о Привате" проголосовали только в первом чтении, а рассмотрение поправок о рынке земли затянулось до ночи.

Сегодня депутаты собрались сразу на три внеочередных заседания парламента. В повестке были антикризисные законопроекты и кадровые перестановки, а также рассмотрение законопроектов о регулировании деятельности банков и о рынке земли.

К 14:00 парламентарии подъезжают к Раде. Журналистов дальше дверей не пускают – карантин. Большинство же избранников, похоже, о нем забыли – и на работу идут без средств защиты от коронавируса. Ни масок, ни перчаток, ни очков.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий утверждает, что ему ничего не надо. "Маска защищает только больных людей", – поясняет он.

С открытым лицом идет и депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. Говорит, маски не искал, а от коронавируса спасает молитва.

Спикер парламента Дмитрий Разумков открывает заседание почти вовремя. Но сначала просит, и к некоторым обращается поименно, надеть маски. Мол, парламентарии должны показывать пример гражданам Украины. Депутату от "Слуги Народа" Александру Дубинскому даже предлагает отдать свою.

После решения организационных моментов Разумков объявляет: в зале зарегистрировались 292 депутата, и работа началась: накануне главы фракций договорились принимать антикоронавирусные законопроекты без предварительного обсуждения в зале.

Антикризисный пакет

Первым на рассмотрении – законопроект Радуцкого об обеспечении лечения коронавирусной болезни. Согласно ему, для помощи пациентам с осложнениями и облегчения симптомов COVID-19 можно будет применять уже существующие лекарственные средства, которые показали успешный опыт применения в других странах, но еще не зарегистрированы в Украине. Действовать такое разрешение будет только три месяца.

Далее – документ авторства Дмитрия Наталухи о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением COVID-2019. Он предполагает поддержку бизнеса, медицины и местных громад.

– Над этим законопроектом все фракции работали вместе, отбросив разногласия, чтобы документ мог поддержать весь зал, – говорит депутат от "Голоса" Инна Совсун.

Он предусматривает отсрочки по выплатам налогов, мораторий на проверки по ЕСВ, подготовку льготных кредитных программ для предприятий на поддержку фондов заработной платы. А также освобождение от уплаты НДС лекарств и медсредств, необходимых для борьбы с коронавирусом, нулевой акциз на спирт для производства дезинфицирующих средств. Кроме того, позволяет адаптировать судебный процесс под реалии эпидемии и переносить сроки окончания и начала учебного года.

Но для реализации этого закона необходимы изменения в бюджет. А на их одобрение депутатам сегодня не хватило трех голосов. "За" высказались лишь 200 депутатов фракции "Слуга Народа", группа "Довіра" и несколько внефракционных. Оппозиция не поддержала.

Например, в "Голосе" поясняют: не голосовали потому, что считают документ "неправильно расставляет приоритеты – откуда брать деньги на борьбу с коронавирусом".

– Из бюджета Министерства внутренних дел в так называемый стабилизационный фонд берут меньше 0,01%, а образования и науки – более 4%, – продолжает Совсун и уверят, что ее коллеги понимают, что новый бюджет стране необходим.

– Правительство сумело в очередной раз настроить против себя диаметрально противоположные фракции, – говорит Тарас Черновол, политтехнолог. – Но я бы обратил внимание на другое – позиции "слуг". Не хватило только трех голосов. Разумков мог бы поставить еще раз на голосование и мобилизовать присутствующих, но не сделал этого, хотя так спикеры уже поступали. Мне показалось, что спикер не просто безболезненно, но и с удовольствием отправил законопроект на повторное первое чтение в комитет для подготовки измененной редакции. И для этого голосов было более чем достаточно. Думаю, правительственный проект во власти не воспринимают серьезно, также как и само правительство. В комитете проект хотят полностью переписать. Будут ли это лоббистские и циничные изменения или реальная оптимизация перераспределения бюджета в сложное время, скоро увидим.

Изменения в Кабмине

Сегодня же депутаты уволили министров – здравоохранения Илью Емца и финансов Игоря Уманского. Но при этом с первой попытки не смогли назначить новых – Максима Степанова и Сергея Марченко соответственно.

Политолог Владимир Фесенко называет происходящее в правительстве "кадровой лихорадкой в условиях кризиса".

– Емец явно не вписался в нынешнюю власть, не нашел общего языка ни с премьером, ни с Офисом президента, – говорит он. – По Уманскому сложнее. Похоже, он оказался слишком самостоятельным, да и его секвестр бюджета вызвал истерику и создал ему массу врагов. Хотя, на мой взгляд, в условиях кризиса, в который мы только входим, и министр здравоохранения, и министр финансов должны иметь чрезвычайные полномочия.

Но депутаты понимают, что во время эпидемии страна не может остаться без министра здравоохранения, а в условиях экономического кризиса — без министра финансов. Первый должен организовывать противоэпидемические меры, второй – вести переговоры с МВФ. Поэтому попытку проголосовать за Степанова и Марченко депутаты повторили уже в присутствии президента Владимира Зеленского. Она оказалась успешной – новые члены правительства уже приступили к работе.

Земля и "Приват"

Но, очевидно, Зеленский пришел в Раду не только чтобы просить парламентариев голосовать за пополнение в Кабмине, ему важно было показать, что он настаивает на принятии законопроекта о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ.

– Для нас важна поддержка экономики Украины. Очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с МВФ. И вы прекрасно знаете два главных условия: закон о земле и банковский закон. У меня тоже много вопросов к этой ситуации, но я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. Они важны для украинского народа, – сказал президент. Он пообещал, что Фонд в случае позитивного решения может выдать Украине "десять и более миллиардов долларов".

Стоить напомнить, что накануне сегодняшнего первого внеочередного заседания во внутреннем дворике здания парламента собрался комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Со второй попытки набрался кворум и депутаты, несмотря на возражения авторов альтернативных предложений – Александра Дубинского и Ольги Василевской-Смаглюк, смогли поддержать правительственный законопроект о банках.

Уже в зале представители "Голоса" и "Европейской солидарности" сообщили, что будут поддерживать документ. А вот "Батькивщина" – нет.

Ее лидер Юлия Тимошенко сказала, что документ не только о "Привате", но и еще о ста других банках. Она обратила внимание, что в законопроекте неправомерно указано, что решениея судов учитываться не будут. "Нацбанк превратится в государство в государстве", – сказала Тимошенко и назвала законопроект мусором.

– Юля мечется между олигархами в поисках денег и поддержки, и давно растеряла остатки достоинства. С Коломойским ее связывают старые партнерские отношения, которых не уничтожило даже то, что олигарх обнулил ее шанс на выход во второй тур, – говорит Тарас Черновол.

В результате "за" в первом чтении проголосовали 267 парламентариев: 198 "слуг", члены фракций "Голос" и "ЕС", группа "Довіра" и внефракционные.

– Группа Коломойского включила множество факторов для блокировки закона, который бьет по олигарху, хотя и не является для него совершенно губительным из-за ряда недоработанных в комитете норм, – говорит Черновол. – Да и самому Коломойскому банк уже не очень и нужен, его интересуют возможности взимать с государства компенсации, хотя он сам и его партнеры должны государству более 150 миллиардов. И последняя версия закона его такой возможности не лишает.

Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд возмещения, для расчета которого будут привлекаться аудиторы.

– Банк интересен Коломойскому с правовой точки зрения. Ему необходимо, чтобы "Приват" отозвал все иски против него в иностранных судах, и его активы были бы разблокированы. Это можно сделать, сменив нынешнее руководство "Привата" на подконтрольное. Или самостоятельно, или решением НБУ, – резюмирует эксперт и прогнозирует, что на этапе первого чтения депутаты пока могут остановиться, потому что хотя Зеленский и публично просит поддержать банковский законопроект, но в этом не заинтересован.

После внеочередное заседание Верховной Рады продолжилось – депутаты продолжили рассмотрение поправки к законопроекту о рынке земли.