Уманский о Нефьодове: Макс расписался в своей профнепригодности. "Контрабас" как шел, так и идет

"Его вывели из "игры" и сделали "громоотводом". А процессами рулили другие", – описывает работу Нефьодова Уманский

Бывший министр финансов Игорь Уманский лишился должности из-за позиции по главному таможеннику Украины Максиму Нефьодову.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Единственная причина, которую я вижу – вот эти представления на увольнения глав фискальной и таможенной служб. И то, что я не собирался отступать в этом вопросе", – заявил Уманский.

"Результат ведь будут спрашивать с меня – где доходы, как покрывать расходы и так далее. А как давать результат, если замов не назначают, если увольнять этих не позволяют. Им нужен был ручной министр", – считает он.

Также Уманский раскритиковал Нефьодова на посту главы Гостаможенной службы.

"Макс, он такой, где-то идеалист, пытается нарисовать картинку светлого будущего. Проблема в том, что есть картинка, а есть – реальность. И "контрабас" как шел, так и идет. С таможней нужно жестко – шаг влево, шаг вправо – расстрел", – говорит Уманский.

По словам бывшего министра, Нефьодов сам сказал, что начальники региональных таможен его просто игнорируют.

"Он фактически расписался в своей профнепригодности. Макс был выведен в роль "фунта", который рассказывает про реформу на таможне, а на самом деле там ситуация – при Януковиче просто отдыхали", – говорит он.

Те мне менее, добавил Уманский, "не стоит демонизировать Макса", ведь проблема не в нем: "Его вывели из "игры" и сделали "громоотводом". А процессами рулили другие".

Как ранее сообщал Фокус:

Нефьодов заявлял, что криминалитет и не до конца реформированные правоохранительные органы угрожают руководителям Таможенной службы.