Политолог о выборах в Киеве: Тищенко мог пойти на "договорняк" с Кличко

Вадим Карасев допускает, что Николай Тищенко будет баллотироваться в мэры Киева

На выборах Киевского городского головы осенью 2020 года одним из кандидатов может стать народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко. При этом если его подходы будут оставаться прежними, с большой долей вероятности можно предположить, что прежние наработки партии в столице будут "завалены". Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"С сегодняшними подходами "Слуга народа" точно проиграет столицу. Неопытный политик с неоднозначной репутацией Николай Тищенко - если он действительно собирается быть кандидатом от пропрезидентской партии - может завалить все наработки, которые были сделаны во время мажоритарной кампании летом 2019 года", - написал эксперт

По его словам, за парламентские выборы на округах в столице в прошлом году отвечал Артем Культенко. Именно он, как считают в партии, на своих плечах протянул в Верховную раду 13 мажоритарщиков по киевским округам.

"Тищенко не очень нравится осознавать, что несмотря на свою медийность и эпатаж, своей политической карьерой он обязан опыту и связям малоизвестного на тот момент Культенко. Тем не менее, по результатам столичных выборов именно Культенко, а не Тищенко доверили подготовку Киевской области к кампании 2020 года. С формулировкой «за область можно быть спокойными». А вот город, по всей видимости, решили провалить", - написал Карасев.

По словам политолога, в результате Тищенко в качестве потенциального кандидата готовы помогать 1, максимум 2 мажоритарщика из 13, а остальные будут ориентироваться на Культенко.

Он считает, что начало избирательной кампании Тищенко сложно назвать удачным. "Тищенко решил пойти по пути наименьшего сопротивления и попиариться на раздаче медицинских масок во время пандемии коронавируса, расклеивая на коробки наклейки со своим логотипом. На фоне масштабного волонтерского движения, которое без лишнего шума организовал бизнес и местные власти - пиар на благотворительности выглядит, мягко говоря, неуместным", - отметил эксперт.

По его мнению, действия Тищенко четко ложатся в версию о "договорняке" "слуг" с Кличко, согласно которой эпатажный ресторатор - всего лишь технический кандидат действующего градоначальника. «И его задача как раз будет состоять в том, чтобы потешно копировать действия мэра …, но делать это максимально неуклюже, не оставляя киевлянам другого выбора, кроме действующего мэра", - добавил Карасев.

Он также не исключил, что "добрые дела" с широкой оглаской могли стать реакцией политика на недавно всплывшую информацию о его причастности к уголовным производствам по факту невозврата банку крупной суммы кредита.

Как ранее сообщал Фокус:

По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, местные выборы должны состояться 25 октября, как это и предусмотрено Конституцией.