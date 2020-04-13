Черновол: завтра после допроса в ГБР меня отправят в суд

Источники этой информации бывшая нардеп не назвала – только уточнила, что заседание начнется в 14:00

Экс-нардеп Татьяна Черновол заявляет, что после допроса в Госбюро расследований ее сразу же возьмут под стражу и отправят в Печерский райсуд. Об этом она пишет у себя в Facebook.

Источниками информации бывшая депутат не поделилась. "У меня есть информация, что завтра, после допроса в ГБР, меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд. Заседание начнется в 14:00", – пишет она.

Утром 10 апреля следователи ГБР пришли с обыском к Черновол и потом предъявили ей подозрение в умышленном убийстве. По данным следствия, она принимала участие в поджоге офиса Партии Регионов на улице Липской 18 февраля 2014 года, в результате которого в огне погиб инженер Владимир Захаров позднее причисленный к Небесной сотне.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков публично поддержал Чорновол и напомнил, что она "была на Майдане и как сотни тысяч украинцев участвовала в гражданских протестах".

"Господин Бабиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно", - обратился Аваков к замдиректора ГБР Александру Бабикову.

Позже Черновол подробно рассказала, что конкретно ей инкриминируют:

1) 115 умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами – высшая мера наказания (пожизненно);

2) ст.170 препятствование деятельности Партии Регионов – 3 года;

3) ст. 146 лишение свободы или похищение человека – 5 лет;

4) ст. 122 умышленное телесное средней тяжести – 5 лет;

5) ст. 121 умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами – 10 лет;

6) ст.125 умышленное легкое;

7) ст. 126 побои и истязания с отягчающими обстоятельствами – 5 лет;

8) ст. 294 организация массовых беспорядков что привело к гибели людей –15 лет", – написала она на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщал Фокус:

В Государственном бюро расследований сформировано специальное следственноге подразделение по расследованию дел Майдана.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что необходимо отменить амнистию участникам Майдана, поскольку "настоящее национальное примирение без этого невозможно".