Нардепа Вятровича вызывают на допрос в ГБР из-за банкета на форуме по Голодомору

Инициатором дела стал народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский

Народный депутат ("Европейская солидарность"), экс-директор Украинского института национальной памяти ВладимирВладимир Вятрович сообщил о вызове на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о проведении международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора

"Империя наносит ответный удар. Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским. У нас снова будут сажать за правду о преступлениях коммунистов?", – написал в Facebook Вятрович.

Вятрович является свидетелем по делу о проведении 22–24 ноября 2018 года Международного форума "Украина помнит, мир признает" к 85-й годовщине Голодомора 1932–1933 годов в Украине.

Сообщалось, что в рамках мероприятия тогда состоялся научный симпозиум в Украинском доме, художественная акция-реквием в Национальной опере Украины, мемориальное заседание Верховной Рады, заседание Международного форума с участием президента Украины и глав иностранных государств.

В ноябре 2019 года народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский подал заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) на Вятровича из-за "банкета", организованного им на День памяти жертв Голодомора.

"Была организована конференция, приглашены 400 участников. Но не было и половины, велась фотосъемка, там все видно. На кормление этих виртуальных персонажей Институт национальной памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты. Почти на полмиллиона гривен. У строительной компании. Спасибо, что не у дворников", – написал в Facebook Бужанский.

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